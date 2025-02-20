Rusya-Ukrayna savaşı önemini gözler önüne serdi! Türkiye'den kritik adım

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam eden IDEX ve NAVDEX 2025 savunma sanayii fuarı Türk firmaları açısından da son derece verimli geçiyor. Türkiye'nin son dönemlerde adından en sık söz ettiren savunma sanayii kuruluşlarından biri olan STM de üst düzey heyetlerin en sık uğradığı yerlerden biri.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, fuar alanında TRT Haber'e özel verdiği röportajda Milli İnsansız Otonom Sualtı Aracı NETA'daki son gelişmelerden yurt dışından askeri gemiler için gelen yeni taleplere, zırh delici mühimmat Kargu'nun envantere girişinden ilk kez kamuoyuna duyurulan FPV dron ürününe kadar çok farklı konularda önemli açıklamalarda bulundu.

NETA'NIN DENİZ TESTLERİ ÇOK YAKINDA BAŞLAYACAK

İlk kez yurt dışında sergilenen Milli İnsansız Otonom Sualtı Aracı NETA'nın testlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Güleryüz, yurt içinde bir kurumla da ilk sözleşmenin imzalandığının altını çizdi.

BAE'deki fuarda çok sayıda ülkenin NETA ile yakından ilgilendiğini dile getiren Güleryüz, platformun havuz testlerinin devam ettiğini, yakın zamanda deniz testlerine başlanacağını ve programa çok uygun bir şekilde ilerlediklerini aktardı.

Suyun altındaki insansız sistemlere dünya genelinde yoğun bir ilgi olduğunu ancak çok az sayıda firmanın bu konuda nitelikli işler ortaya koyabildiğini vurgulayan Güleryüz, NETA'nın henüz ilk fazda dünya çapında çok ciddi başarılara imza atacağına dair inancını dile getirdi.

"BİR ÜLKE DAHA BİZDEN GEMİ ALMAK İSTİYOR"

Portekiz ile imzalanan sözleşmeyi hatırlattığımız ve etkilerinin ne olduğunu sorduğumuz Güleryüz, Abu Dabi'deki fuarda dahi bunun çok ciddi yansımalarını gördüklerini söyledi.

Bir ülkenin daha kendilerine ulaşıp 'Portekiz'e yaptığınız geminin aynısını biz de istiyoruz. Her şeyiyle çok iyi bir platform. Bütçemizi ayarlamaya çalışıyoruz.' dediğini aktaran Güleryüz, şöyle devam etti:

"Sadece Portekiz ya da bahsettiğimiz ülke değil... Avrupa'da, Uzak Doğu'da ve Güney Amerika'da görüştüğümüz farklı yerler de var. İhracatta çok iyi bir yol aldık. Daha da ileriye gideceğiz.

Yalnızca askeri gemilerde değil vurucu İHA sistemimiz Kargu'da da ihracat başarımız ortada. Şimdiye kadar 10'dan fazla ülkeye sattık. Şimdi bu ürünün zırh delici mühimmatlı versiyonu için hızla çalışıyoruz. Testleri tamamladık. Çok yakın zamanda Kargu'nun bu versiyonu da envantere girecek. IDEX 2025 fuarında bu ürünümüz için de çok ciddi görüşmelerimiz var. Birden fazla ülkeyle ihracat için sözleşme üzerine çalışıyoruz."

STM İMZALI FPV DRON ÇOK YAKINDA İLK KEZ TANITILACAK

Özgür Güleryüz'ün üzerinde durduğu bir diğer konu da FPV dronlar oldu. Bilindiği üzere özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bu ürünlerin sahaya etkisi başka bir yere evrildi.

Genel Müdür Güleryüz, taktik İHA ürünlerini 'aile' olarak gördüklerinden bahsetti. STM'nin çok önemli işlere imza atan bir mühendislik firması olduğunu hatırlatıp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece belli ürünlere bağlı kalmıyoruz. Kendimizi geliştirip, ihtiyaç olan alanlarda da çözüm üretiyoruz. FPV dronla ilgili STM olarak çok önemli çalışmalarımız var. Ortaya koyacağımız ürünle ilgili ilk gösterimi bir ya da iki hafta içinde yapmış oluruz.

Amacımız, hem FPV dronların maliyet etkinliğinden faydalanıp hem de sahip olduğumuz yüksek mühendislik tecrübesini kullanmak. Çünkü FPV dronların bazı alanlarda handikapları var. Ve bunu da elimizden geldiğince düzeltmek istiyoruz.

STM olarak ortaya koyacağımız bu yeni ürünün hem saldırı hem de savunma amaçlı birçok farklı konfigürasyonda kullanılabileceğini düşünüyoruz."