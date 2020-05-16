Rusya ve Çin'e karşı yeni silah hamlesi! Trump, 'En gelişmişi' dedi, Pentagon doğruladı

star.com.tr 16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:35

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi bile, silahlanma yarışını körükleyen açıklama ve çalışmaları durdurmadı.



ABD Başkanı Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda Rusya ve Çin tarafından yapılanlardan daha üstün olması gerektiğini vurguladığı son teknoloji hipersonik bir füze geliştirdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Jonathan Hoffman, Trump'ın açıklamalarını, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla doğruladı.

Pentagon'un daha önce Başkan Donald Trump'ın da bahsettiği gibi bir füze geliştirdiğini belirten Hoffman, 'Savunma Bakanlığımız, düşmanlarımıza karşı koymak için bir dizi hipersonik füze geliştirme süreci yürütüyor.' dedi.

Açıklama, günün erken saatlerinde Trump'ın gazetecilere ABD'nin şu anda sahip olunanlardan 17 kat daha hızlı olduğunu iddia ettiği bir 'süper füze' geliştirme çalışmalarının ardından geldi.

ABD Hava Kuvvetleri (USAF) Yöneticilerinden Will Roper nisan ayı sonlarında yaptığı basın toplantısında, USAF'nin hipersonik seyir füze teknolojisine ilişkin yeni bir prototipleme programı başlatmak için yakın gelecekte şirketlerle görüşeceğini belirtmişti.

Roper da bu alandaki çalışmalar konusunda, dünyadaki rekabete dikkat çekmişti.

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