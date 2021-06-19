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Savunma

İşte Rusya ve NATO savaş uçaklarının çarpışabileceği yer

Gelecekte olası bir savaşın çıkması durumunda Rusya ve NATO savaş uçaklarının çarpışabileceği yer olarak Baltık Denizi'ne işaret edildi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 08:18 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 08:32
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ABD merkezli National Interest (NI) dergisinde yayımlanan Trevor Filseth imzalı yazıda, Baltık Denizi'nin Rusya, Finlandiya, İsveç, Polonya, Almanya ve Danimarka tarafından paylaşılmaktan olduğu ifade edilirken son 3 ülkenin NATO üyesi olduğu anımsatıldı.

Sputnik'in haberine göre, Bu sebeple, gelecekte olası bir savaşın çıkması durumunda Baltık Denizi'nin başlıca hava tiyatrolarından biri haline gelebileceği belirtildi.

Yazıda Rusya ve NATO ülkelerinin, Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde düzenli uçuş yaptığı kaydedildi.

Son zamanlarda bazı Baltık ülkelerinin, Rus savaş uçaklarını hava sahasını ihlal etmekle suçlarken Rusya Savunma Bakanlığı, tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallar çerçevesi içinde gerçekleştirdiği dile getiriyor.

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