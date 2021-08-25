25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:36

Dünya medyasının, çatışma alanlarındaki başarısı için "Türk SİHA'ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı" manşetlerini attığı Bayraktar TB2 için, Rusya'dan bir itiraf daha geldi.

"PEK ŞANSIMIZ YOK"

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda, Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez etmez etkisiz hale getirilmesi gerektiğini aksi takdirde pek şanslarının olmayacağını söyledi.

Sozinov, "Herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Almaz-Antey şirketi, Tor, Buk ve S-400 gibi sistemlerin üreticisi.

LİBYA'DA HAFTER'E KARŞI ÜSTÜNLÜK ELDE EDİLDİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru hükümet olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'den alarak envanterine eklediği SİHA'larla, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e karşı üstünlük sağlamıştı.

Trablus'u kuşatan Hafter güçleri, Türk SİHA'larının yardımıyla ülkenin güneyine ve doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SAVAŞINDA ETKİN ROL OYNADI

2020 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da meydana gelen savaşta, Azerbaycan ordusunun Türkiye'den satın alarak envanterine eklediği SİHA'lar etkin rol oynadı.

Dağlık Karabağ bölgesinde birçok hava saldırısı düzenleyen SİHA'lar, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesini sağlamıştı.