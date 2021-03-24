Star.com.tr 24 Mart 2021 Çarşamba 20:49 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:55

Rus Donanması Norveç ve Rusya arasındaki Barents Denizi'nde savaş tatbikatlarını icra ederek Severomorsk'taki ana deniz üssüne geri dönecek.

Rus Donanması'nın Kuzey Filosuna bağlı Amiral Gorshkov fırkateyni, Tsirkon hipersonik füzelerinin test fırlatmaları için Barents Denizi'ne konuşlandırdı.

Rus Silahlı Kuvvetleri Basın Ofisi, "Amiral Gorshkov firkateyninin mürettebatı, savaş taktikleri tatbikatında füze ve topçu envanterleri Barents Denizi'ne test edilecek." ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği Filosunun Amirali Gorshkov, Kuzey Filosunun en gelişmiş savaş gemileri arasında yer alıyor. Rusya'nın kuzeybatısındaki Petersburg'da Temmuz 2018'de yapımı tamamlandı ve filoya katıldı.

2020'nin sonlarında, Amiral Gorshkov fırkateyni, Tsirkon hipersonik seyir füzelerinin denemelerine katıldı ve başarı sağladı.

Rusya'ya karşı Anglosakson ittifakı

ABD, İngiltere, Danimarka ve Norveç Barents denizinden başlayarak Kuzey denizi-Manş denizi istikametinde Rus donanmasının hareket kabiliyetini sınırlayacak bir görev gücü de oluşturuyor.

"Dört Ülke Barents Denizi Görev Gücü"nün hedefi, Norveç'in doğusundaki Kola yarımadasının kuzeyine konuşlanarak Rusya'nın Kuzey Filosu'nu mümkün olan en yakın mesafeden gözlem altında tutmak olacak. ABD-İngiltere-Danimarka-Norveç ortak görev gücü Kuzey Kutup bölgesine yönelik Murmansk Deniz Üssü kaynaklı Rus donanma hareketliliğinin başlangıç noktasına baskı yaparak tam saha savunması uygulayacak.

Murmansk Deniz Üssü İkinci Dünya Savaşı'nda SSCB'nin ihtiyaç duyduğu askeri malzemenin sevkiyatı açısından hayati rol oynamıştı. Soğuk Savaş yıllarında ise Sovyet nükleer denizaltı filosunun kalesiydi.

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