Rusya'dan Esed Rejimine T-90 takviyesi

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:39

Kaybedilen tankları ve zırhlı araçları yerine koyabilecek bir sanayi ya da ekonomiye sahip olmayan Suriye’ye bu konuda yardımcı olmaya devam eden Rusya, 12 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Saratov gemisini, 150 tank ve zırhlı aracı daha Suriye’ye yerleştirmek üzere Tartus limanına gönderdi. COVID-19 küresel salgınının Rusya’da şiddetini arttırdığı günlerde böyle bir hamlenin gerçekleşmesi, birçok kişinin kafaları karıştırdı. Bu durum, Suriye’nin çok fazla araç kaybettiği ya da yeni bir hazırlık planlıyor olabileceği yönünde tartışmaya sebep oldu.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye Ordusu’na ait çok sayıda tankı, zırhlı araç, obüs, hava savunma sistemi vb. sistemler Silahlı İnsansız Hava Araçları ile diğer atış destek vasıtaları aracılığıyla imha edilmişti.

Buna ek olarak geçmişte yaşanan çatışmalarda, Özgür Suriye Ordusu tarafından Esad Rejimine ait birçok T-90A tankı ele geçirildi ya da yok edildi. Asimetrik harbin en şiddetli yaşandığı ve ATGM cehennemi olarak adlandırılabilecek kadar anti-tank füze ile anti-tank roketlerinin hazır bulunduğu coğrafyada, tankların neler yapabileceği merak konusu.