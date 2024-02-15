Rusya'dan füzeye dayanıklı tank

Rusya'nın askeri silahlarını güçlendirmeye projesi son hız devam ediyor. Rus Ordusu, T-80 ana muharebe tank koleksiyonuna T-80BVM'leri eklenmeye başladı.

Rusya'nın tek tank üretim şirketi olan Uralvagonzavod, 14 Şubat'ta son teslimatı doğruladı. "Savunma Bakanlığı kısa süre önce Omsktransmash'tan bir parti T-80BVM tankı teslim aldı. Yenilenen T-80BVM tankları, mürettebat için korumayı büyük ölçüde arttıran yükseltilmiş reaktif zırha sahip. Buna ek olarak, Omsk Nakliye Mühendisliği Fabrikası tesislerinden çıktıktan sonra tanklara ek bir kule koruma modülü takıldı." açıklamasını yaptı.

Uralvagonzavod ve Omsktransmash, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'ya miras kalan dört fabrika arasındaki baskın fabrikalardı; ilki T-72 ve türevi T-90'ı üretirken, ikincisi Sovyet Ordusu'na hizmet eden son derece yetenekli T-80'de uzmanlaşmıştı.

Ancak, özellikle yüksek üretim ve işletme maliyetleri nedeniyle T-80'e yönelik talep eksikliği, Omsktransmash'ın mali istikrarını hızla kaybetmesine ve 2004 yılında rakibi tarafından devralınmasına neden oldu.

Rus Ordusu, Ukrayna cephesinin ihtiyaçlarını karşılamayı ve Rusya'nın doğu, batı ve kuzey sınırlarını kuşatan NATO kuvvetleriyle mücadele etmeyi hedefleyen bir hamle olarak, 2022'nin sonlarından bu yana tank tümenlerini hızla genişletti. Bu askeri stratejinin bir sonucu olarak, depolanan Sovyet yapımı tankları geri almak ve yükseltmek için acele edildi.

Bu eski araçlar modernizasyondan geçirilerek çağdaş ateş kontrolleri, zırh ve silahlarla donatıldı. Savunma Bakanlığı, T-72'ler ve T-90'lar gibi daha maliyet dostu tankları tercih etmiş, bu da Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşa girdiğinde yüksek operasyonel giderleri nedeniyle çok sayıda T-80'in depoda kalmasına neden olmuştu.

Ancak nispeten daha uygun fiyatlı olan bu tanklar, gaz türbinli motoru sayesinde T-80'in sunduğu ilave hareket kabiliyeti ve yüksek iklim adaptasyonuna sahip değil. T-80'in bakım gereksinimlerini arttırmasına rağmen, bu tür motorlar hareket kabiliyetini büyük ölçüde arttırıyor. T-80, daha büyük kalibreli silah barındırmasına rağmen rakipsiz bir güç/ağırlık oranına sahip.

Almanya tarafından tedarik edilen ve Leopard tanklarını içeren Ukrayna Ordusu birlikleriyle savaşan bir Rus ordu komutanı, Ocak ayında yerel medyaya verdiği bir röportajda yenilenmiş T-80'leri övdü, "Artık tamamen farklı bir aracımız var. Sıkışmaya karşı dayanıklı, son derece verimli. Kırılma olmadan belirgin bir şekilde net ses üreten, tamamen yeni bir iletişim sistemine sahip. Tank aynı zamanda tümüyle yeni bir koruma sistemi içeriyor. Tanka zırh modülleri eklenerek insansız hava araçlarından ve tanksavar füzelerinden gelen darbelere dayanma kabiliyeti güçlendirildi." ifadelerine yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı T-80'in maliyeti konusunda daha önce verdiği kararları yeniden gözden geçiriyor gibi görünüyor. Devlet medyası Eylül ayında Omsktransmash'ın Uralvagonzavod'da yeni inşa edilen T-90M ve son teknoloji T-14 tanklarına ek olarak kullanılacak olan tank modelini yeniden üretmeye başladığını bildirdi. Yeni üretilen modellerin son T-80BVM'lere göre önemli ölçüde geliştirilmiş tasarımlar sergileyeceği, T-72'nin T-90'ı oluşturmak için nasıl kapsamlı bir şekilde yenilendiğini yansıtması bekleniyor.

YILDA 150 T-80BVM TANKI

Rus sosyal medyasından elde edilen kanıtlar Omsktransmash'ın aktif olarak 152 adet T-80BVM Model 2023 ürettiğini ve bunların önemli bir kısmının halihazırda konuşlandırılmak üzere yola çıktığını gösteriyor. Eylül ayında Batı'dan gelen haberlere göre, bu montaj, askeri rezervlerden yaklaşık 180 T-80 tankının yenilenmesine yönelik daha büyük bir stratejinin parçası. Plan, bu güncellenmiş versiyonların 2023 ve 2024 yılları boyunca periyodik olarak kullanıma sunulması yönünde.

Geçmişte Omsktransmash'ın her yıl yaklaşık 40 tank ürettiği biliniyordu. Ancak, kapasiteleri yıllık 400 adede kadar modernizasyona uzanıyor. Üretimdeki bu artış ile Ukrayna'daki mevcut huzursuzluk arasında bir bağ olduğu belirtildi. Yeniden canlandırma sürecinde Zırhlı Onarım Tesisleri eski T-80 birimlerini kendi kanatları altına alıyor. Daha sonra Omsktransmash'taki yetenekli ekip sayesinde T-80BVM modeline yükseltilmesi bekleniyor.

2023 SÜRÜMÜ

2023 yılında tanıtılan T-80BVM modeli, tankın savunma kabiliyetlerini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi yükseltmeye sahip. Bu güncellemeler arasında tankı RPG ve drone saldırıları gibi tehditlere karşı güçlendirmek için hem taret hem de gövde üzerinde geliştirilmiş tel kafes zırhı bulunmakta. Mühendisler ayrıca taşımayı kolaylaştırmak için üst tarete sökülebilir bir tel kafes ekledi. Görünürlüğü azaltmak için yeni 'pelerin' kapakları tasarlandı. İlginç bir şekilde, artık metalle kaplanmış olan dinamik koruma sistemindeki değişiklikler, tankın yanlarında ve taretindeki açılışından Ukrayna'daki mevzilenmeye kadar görüldü.

Bu tankta etkileyici bir ekleme de her yönden gelen drone saldırılarına karşı koymak için antenlerle donatılmış Volnorez anti-drone sıkıştırma sistemi. Geleneksel Sosny-U nişangâhları, hedef tespit hassasiyetini artırmak için tasarlanmış gelişmiş termal görüntüleme nişangâhı ile değiştirildi.

Tankın geri manevra hızında da önemli iyileştirmeler yapılmış olup, bu hız artık 20 km/saat'i aşarak, önceki sınır olan 11 km/saat'in belirgin bir şekilde önüne geçti. Ancak bu modifikasyonların ayrıntıları son derece gizli.

Eski Sovyet dönemi T-80BV'nin geliştirilmiş bir versiyonu olan T-80BVM, modern savaş taleplerini karşılamak için çok sayıda güncellemeden geçti. Relikt reaktif patlayıcı zırh ile donatılmış olan bu araç, gaz türbinli bir motorla güçlendirildi. Ateş gücü açısından tank, geniş bir mermi yelpazesini ateşleyebilen 125 mm 2A46M-4 yivsiz top ile donatıldı.

T-80BVM'nin 2023 modeli, yükseltilmiş bir torsiyon çubuğu ve güçlendirilmiş yürüyen aksamın entegrasyonu ile üstün arazi performansı için tasarlandı. Bir başka geliştirme de otomatik palet gerdirme sisteminin tasarıma dahil edilmesi.