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Savunma

Rusya'dan Japon Denizi'nde 'Moskit' denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde “Moskit” gemisavar füze denemesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

IHA28 Mart 2023 Salı 11:05 - Güncelleme:
Rusya'dan Japon Denizi'nde 'Moskit' denemesi
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Filosu gemilerinin Japon Denizi'ndeki Büyük Petro Körfezi'nde Sovyet yapımı "Moskit" gemisavar seyir füzelerini test ettiği bildirildi. İki geminin temsili düşman hedefine ortak füze saldırısı başlattığı, yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan düşman hedefin iki Moskit füzesiyle başarılı bir şekilde vurulduğu ifade edildi.

JAPONYA: RUSYA UZAK DOĞU'DAKİ FAALİYETLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki körfezde gerçekleştirilen füze denemesine dair Japonya Dışişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürürken, Uzak Doğu'daki faaliyetlerini de yoğunlaştırdığını ifade etti.

Süpersonik bir seyir füzesi olarak bilinen Moskit, 250 kilometreye kadar menzile sahip.

  • Rusya
  • Japon Denizi
  • gemisavar füze denemesi

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