star.com.tr 21.01.2020 11:59 - Güncelleme: 21.01.2020 12:01

Rusya, Eylül 2017'de S-400 füze sistemlerinin temini için Türkiye ile 2,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Sözleşme kapsamındaki ilk parti, Temmuz 2019'da hava yolu ile Ankara'ya teslim edilmişti.

ABD'nin tüm engelleme çalışmalarına rağmen geçtiğimiz yılın temmuz ayında başlayan teslimat ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı, 12 Temmuz'da, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Akar, S-400'lere ilişkin yaptığı açıklamada, eğitim sürecinin ve kurulum çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, Nisan ya da Mayıs ayında aktive olacağını söyledi.

120 ADET GÜDÜMLÜ FÜZE GÖNDERDİK

Rus Haber Ajansı (TASS) konuşan ve ismi açıklanmayan askeri diplomatik bir kaynak, "Türkiye iki adet S-400 taburu, 120'den fazla karadan havaya füze, yardımcı ekipman, yedek parça ve araç aldı' teslim edildi. dedi.

Kaynağa göre, teslim ve kabule dair sözleşme Türk ve Rus taraflar tarafından aralık ayı başında Ankara'da imzalandı ve 20 aylık garanti süresinin başlaması sağlandı.

Ancak Rusya'nın devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport bu bilgi hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİ

Rusya'nın S-400 Triumf'u (NATO adı: SA-21 Growler), 2007 yılında Rusya'da hizmete başladı. Sistem halihazırda Rusya'nın en gelişmiş uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

Sistem havadan gelecek tehlikeler, uzun menzilli füzeler ve kara hedeflerine hedeflere karşı da kullanılabiliyor. S-400, 600 km'deki hedefi tespit edebiliyor ve 400 km mesafede, 35 km yüksekliğe kadar olan hedefleri vurabiliyor.

Hedefe aynı anda 2 füze kilitleyebilmesi ve aynı anda 80 hedefi vurabilmesi sistemin ön plana çıkan diğer özelliklerinden. Sistem ayrıca, hayalet uçakları da tespit ederek vurma konusunda başarılı.