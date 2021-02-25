Rusya'dan kritik S-400 açıklaması: Türkiye ile sona yaklaştık

25 Şubat 2021 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:13

Sputnik'in haberine göre, Russia Today'e (RT) konuşan Çemezov, S-400'lerin savunma amaçlı silahlar olduğunu ve saldırı amaçlı eylemlerde kullanılamayacağını ifade etti.

Çemezov, "Hal böyleyken NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyeceğini hayal edemiyorum. Aksine Türkiye tarafı NATO ülkelerinin güvenliğini sağlıyor. Bu nedenle ben burada bir sorun görmüyorum" dedi.

Çemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmada sistemlerde kullanılan bazı bileşenlerin üretiminin yerelleştirilmesinin öngörüldüğünü ekledi.

'EK PARTİ S-400 SEVKİYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, SONA YAKLAŞTIK'

Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelerin nasıl gittiği, ABD'nin baskılarına rağmen anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı sorusunu yanıtlayan Çemezov, şunları söyledi: "Görüşme süreci devam ediyor. Neredeyse sona yaklaştık. Türkiye'nin ek bir parti S-400 satın alma isteğinden vazgeçeceğini düşünmüyorum."