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Savunma

Rusya'dan son 20 yılda 30 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihracatı

Rusya'nın son 20 yılda hava savunma sistemi ihracatından elde ettiği tutarın yaklaşık 180 milyar dolar olduğu bildirildi.

star.com.tr24 Kasım 2020 Salı 21:32 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 21:32
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Rusya'nın son 20 yılda hava savunma sistemi ihracatından elde ettiği tutarın yaklaşık 180 milyar dolar olduğu bildirildi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in yan kuruluşlarından biri olan JSC Rosoboronexport şirketinin sözcüsüTass Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Şirket sözcüsü, “2000 yılından beri, Rosoboronexport şirketi yaklaşık 180 milyar dolar değerinde sistem ihraç etti" şeklinde konuştu.

Rusya’nın, son yıllarda yeni hava savunma sisteminin geliştirilmesine yoğunlaştığı biliniyor. S-400 hava savunma füze sisteminin, söz konusu ihracatın en önemli parçası olduğu aktarıldı.

star.com.tr

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