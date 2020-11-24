Rusya'dan son 20 yılda 30 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihracatı

star.com.tr 24 Kasım 2020 Salı 21:32 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 21:32

Rusya'nın son 20 yılda hava savunma sistemi ihracatından elde ettiği tutarın yaklaşık 180 milyar dolar olduğu bildirildi.



Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in yan kuruluşlarından biri olan JSC Rosoboronexport şirketinin sözcüsü, Tass Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Şirket sözcüsü, “2000 yılından beri, Rosoboronexport şirketi yaklaşık 180 milyar dolar değerinde sistem ihraç etti" şeklinde konuştu.



Rusya’nın, son yıllarda yeni hava savunma sisteminin geliştirilmesine yoğunlaştığı biliniyor. S-400 hava savunma füze sisteminin, söz konusu ihracatın en önemli parçası olduğu aktarıldı.



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