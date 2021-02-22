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Savunma

Rusya'dan Türkiye'ye dikkat çeken Su-35 ve Su-57 teklifi

Rusya federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin yetkilileri, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları tedariki konusunda görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti. FSVTS yetkilisi, 'Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olmak üzere Rus yapımı askeri ürün çeşitlerimizin tamamının tedariki ihtimalini Türkiye ile ele almaya hazırız.' dedi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:42 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:46
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Türkiye'ye Su-35 ya da Su-57 jetleri tedariki üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanamadığı sorusu karşısında bir FSVTS yetkilisi, "Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olmak üzere Rus yapımı askeri ürün çeşitlerimizin tamamının tedariki ihtimalini Türkiye ile ele almaya hazırız" dedi.

Sputnik'in haberine göre, FSVTS yetkilisi Rus basınına açıklamalarında, Türkiye tarafının daha önce Su-35 uçakları ile ilgilendiğini de belirtti ve söz konusu uçakların tedarikine ilişkin bir başvuru yapılması halinde görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Rus yetkili bunun yanında, beşinci nesil Su-57 uçakları için de görüşmelere hazır olduklarını söyledi ancak bu uçakların üretiminde Rusya Savunma Bakanlığı'nın gereksinimlerine öncelik verileceğini sözlerine ekledi.

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