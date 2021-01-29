Rusya'nın 5'inci nesil savaş uçağı 'Su-57' hangardan çıktı

star.com.tr 29 Ocak 2021 Cuma 20:05 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 20:05

Seri olarak üretilen ilk Su-57, Rus Akhtubinsk Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki bir test merkezi hangarından çıktı.

Test merkezindeki hangardan çıkan uçak, yakın zamanda Hava Kuvvetlerine teslim edileceği belirtildi. Seri üretimden çıkan diğer dört jetin ise bu senenin ilerleyen dönemlerinde teslim edileceği bildirildi.

Hava filosunun kıdemli test pilotu ve komutan yardımcısı Aleksei Nabirukhin, "Bu tür uçaklar yakında Silahlı Kuvvetlere girecek. Ve uçuş personelinin bu tür uçaklara geçişte herhangi bir sorun yaşamayacağına inanıyorum." dedi.

Rusya, platformun seri üretim hızını artırmak üzere Komsomolsk-on-Amur fabrikasına eklenecek üretim hattı için montaj optimizasyonunu başlattı. 2028 yılına kadar toplamda 76 adet Su-57 uçağının Rus ordusunun envanterine dahil edilmesi hedefleniyor.

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