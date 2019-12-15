Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren ağır silah üreticisi Tehmaş tarafından geliştirilen Monolit adlı yeni nesil güdümlü uçak füzesi devlet testlerine hazır hale getirildi.

Tehmaş Mühimmat Geliştirme'nin başındaki Vladimir Lepin, Rusya'nın Uzay ve Hava Kuvvetleri için geliştirilen yüksek hassasiyetli güdümlü füze projesinde son aşamaya gelindiğini ve testlere hazır olduğunu açıkladı.

Lepin açıklamasında, ''Çalışma devam ediyor. Bu gizli bir proje, herhangi bir detay vermek için henüz erken. Sadece devlet testleri aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyleyebilirim.'' dedi.

Lepin Monalit füzesini ilk kez Ekim 2018'de açıklamış, savaş uçaklarından ve saldırı helikopterlerinden fırlatılacağını belirtmişti. Devlet testleri füzenin tasarım özelliklerine ve seri üretime uygun olup olmadığını belirleyecek.

Monalit füzesinin, test edilen ve gelecek yıl Rus ordusunun envanterine girmesi beklenen Broneboyshik (zırh delici) güdümsüz hava füzesinin daha gelişmiş bir versiyonu olduğu düşünülüyor.

Ancak eski kardeşinin aksine, Monolit güdümlü bir füze ve daha büyük kalibreli (80 mm yerine 122 milimetre) ve daha uzun menzile sahip.

Broneboyshik füzesinin testlerine ait görüntüler, bu yaz yayınlanmıştı.