Rusya'nın ''görünmez'' denilen F-35'leri izlediği ortaya çıktı

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:54

Rusya'nın geliştirdiği 'Kontenyer' adlı ufuk ötesi radar istasyonlarının ABD yapımı 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını belirli uzaklıktaki dalgalar yardımıyla izlediği belirtildi.

Radar sistemleri geliştiren Rus 'RTI Sistemı' şirketinin Genel Müdürü Yuriy Anoşko, Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Sputnik'e konuştu.

Anoşko, 'Kontenyer' adlı ufuk ötesi radar istasyonlarının ABD yapımı 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını belirli uzaklıktaki dalgalar yardımıyla izlediğini söyledi.

Anoşko, "Dolayısıyla, F-35'lerin konuşlandıkları yerleri açık kaynaklardan bildiğimiz ve onların havalandıklarını bildiğimiz için onları gördüğümüzü ve onlara takip ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Ufuk ötesi istasyonunun kısa dalgalarla çalıştığını ve bu sayede F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplamalarının etkisinin azaldığını kaydeden Anoşko, bundan dolayı 'görünmezlik' teknolojilerinin kullanılmasının F-35'lerin tespit edilmesi önünde bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.