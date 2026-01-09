Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füze: Oreşnik

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü "Ukrenergo" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkeye düzenlediği son hava saldırısı sonucu enerji sisteminde yaşanan sorunlar hakkında bilgi paylaşıldı. Rusya'nın ağırlıklı olarak başkent Kiev ve bölgesini hedef aldığı aktarılan açıklamada, "Bu felaket (saldırı), 1000'den fazla yerleşim yerinin elektriğini tamamen veya kısmen kesti." ifadesi kullanıldı.

KLİÇKO'DAN "İMKANI OLANLARA GEÇİCİ OLARAK KİEV'DEN ÇIKMA" ÇAĞRISI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hava saldısının ardından kentteki son durumu aktardı. Kiev'e yapılan saldırı sonucu başkente su, elektrik ve ısıtma sorununun yaşandığını belirten Kliçko, "Kiev'deki apartmanların yarısı, yaklaşık 6 bini, kritik altyapısına yapılan düşman saldırısı sonucu hasar görmesi nedeniyle şu anda ısıtmasız kaldı. Kentte su tedarikinde de aksamalar yaşanıyor." bilgisini verdi. Kliçko, hastane gibi kritik altyapılarına en kısa sürede elektrik sağlanması için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Dün gece Kiev'e yapılan kombine saldırı, başkentin kritik altyapı tesisleri için en acı vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.

'LVİV KENTİ, TARİHİNDE İLK KEZ BALİSTİK FÜZE SALDIRISINA UĞRADI'

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rus ordusunun Lviv'deki kritik altyapısına yönelik "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırı düzenlediğini söyledi.

Savaştan bu yana kente ilk kez bu tür sistemle bir saldırının yapıldığını aktaran Sadoviy, "Lviv, tarihinde ilk kez balistik füze saldırısına uğradı. Bu, sadece Ukrayna için değil, Avrupa'nın güvenliği için de yeni bir tehdit seviyesidir. Kent (Lviv), Avrupa Birliği (AB) sınırına 70 kilometreden daha az bir mesafede bulunmaktadır. Bu, uluslararası müttefiklerimize açık bir sinyaldir. Rusya'nın savaşı hiçbir sınırda durmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadoviy, "Hava hedefi (Oreşnik), saatte yaklaşık 13 bin kilometre hızla balistik bir yörünge boyunca hareket ediyordu ki bu son derece yüksek bir hızdır." tespitini yaptı.

RUSYA NE DİYOR?

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini söylüyor. Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı" denildi.

BİR YILDAN UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Rusya, perşembe gecesi her iki tarafından açıklamasına göre en gelişmiş silahlarından biri olan hipersonik Oreşnik'i kullandı. Saldırı Moskova'nın bir yıldan uzun bir süredir ilk kez birden fazla savaş başlığı taşıyabilen ve hem konvansiyonel hem de nükleer başlıkla donatılabilen füzeyi kullandığı anlamına geliyor.

Ukrayna füzenin balistik bir yörünge izleyerek yaklaşık saatte 13.000 kilometre hızla hareket ettiğini, füzenin türünün parçaları incelendikten sonra kesin olarak belirleneceği söylüyor.

Saatte 13.000 kilometrelik hız, ses hızının yaklaşık 10 katına karşılık geliyor.

CNN'e göre Moskova bu silahı ilk kez Kasım 2024'te, henüz tamamen geliştirilmemiş olmasına rağmen, Ukrayna'nın Dnipro kentine saldırıda kullanmıştı.