Rusya'nın ve ABD'nin silahlarını kalem kalem paylaştı! 101 birim aştılar

star.com.tr 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:42

ABD ve Rusya arasındaki son silah kontrolü anlaşması Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START), Şubat 2021'de 5 yıl süreyle uzatılmıştı. Benzer bir anlaşma Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF), iki tarafın 'ihlal' suçlamalarıyla sona erdirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin Mart 2021 itibariyle, New START anlaşması kapsamına giren stratejik saldırı silahlarının toplam sayısını açıkladı.

Bakanlığa göre, 1 Mart 2021 itibarıyla Rusya, kıtalararası balistik füze, denizaltıdan fırlatılan balistik füze ve ağır bombardıman uçağından atılan füzeler dahil 517 silaha sahip. ABD'nin ise aynı ve benzer kategorilerde 651 silahı var.

Rusya'nın kıtalararası balistik füzelere, denizaltından fırlatılan balistik füzeler ve ağır bombardıman uçaklarındaki füzelere takılmış konvansiyonel ve nükleer 1456 savaş başlığı varken, ABD'de bu sayı 1357.

Yine Rusya, 'konuşlandırılmış ve konuşlandırılmamış' 767 kıtalararası balistik füze rampası, denizaltı balistik füze rampaları ve bombardıman uçaklarına sahipken, ABD'de bunun karşılığı olan sayı 800...

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre ABD, rampalar ve ağır bombardıman uçakları nedeniyle New Start anlaşmasında belirlenen göstergeleri 101 birim aştı.

YENİ STRATEJİK SİLAHLARIN AZALTILMASI SÖZLEŞMESİ (The New Strategic Arms Reduction Treaty - START)

Waasshington ile Moskova arasında Soğuk Savaş döneminde görüşülen START uygulamaya sokulamadı. Varşova Paktı'nın dağılmasından 6 ay sonra Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov döneminde 31 Temmuz 1991 tarihinde anlaşma imzalanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile iki taraf kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltı platformuna konuşlu balistik füze (SLBM) ve ağır bombardımanların sayısının 1.600'e çekilmesini hedefledi. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için de iki tarafın birbirlerini denetlemesi kuralı getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile ABD Başkanı George Bush, nükleer silahlarının üçte ikisinin kullanım dışı bırakılması hedefiyle START-2'yi imzaladı. ABD Senatosu START-2'yi 1996'da onayladı. Ancak Rus Duması, 1993 yılında imzalanan anlaşmayı onaylamadı. 2001 yılında Rusya ve ABD, START I anlaşmasının gereklerini yerine getirdiklerini duyurdu.

Prag'da ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev 8 Nisan 2010'da Prag'da START II anlaşmasını imzaladı. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi. 10 yıl geçerli olan anlaşma 2009 yılı aralık ayında sona eren 1991 START 1 anlaşmasının yerine geçti.

Son anlaşmanın 2021 başında sona ermesiyle anlaşma süresinin uzatılması üzerinde mutabık kalan iki ülke, bu süreyi 5 yıl daha uzattı.

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