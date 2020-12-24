Rusya'nın yeni 2S42 Lotos obüs sistemi ön deneme aşamasında

star.com.tr 24 Aralık 2020 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 19:39

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in aktardığına göre, havadan bırakılabilir yeni kundağı motorlu obüsü 2S42 Lotos, sistemi kapsamlı bir şekilde test etmeyi amaçlayan ön fabrika testlerinden geçiyor.

Rostec’in aktardığına göre söz konusu testler silah sisteminin çeşitli engelleri aşma kapasitesinin analizinde yardımcı unsur olacak. 80’den fazla puan içerecek olan test programı kapsamında yapılacak olan 300 atış teknik ve operasyonel özelliklerin belirlenmesine yardımcı olacak.

Yapılan kontroller sayesinde uzmanların prototipin taktik, teknik ve operasyonel özelliklerini, şartnamelere uygunluğunu belirleyip değerlendirecek ve devlet denemeleri için tavsiyelerde bulunacak. Belirtilen testler kara, su ve hava olmak üzere üç ortamda da gerçekleştirecek. Atış denemeleriyle, doğrudan ateş dahil maksimum ve minimum menzilin yanı sıra hassasiyet ve çeşitli mühimmat türlerinin atış hızı değerlendirmeye alınacak.

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