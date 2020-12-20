star.com.tr 20 Aralık 2020 Pazar 18:38 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 18:40

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Krivoruchko, Mi-8AMTSh-VN helikopterinin son versiyonunun Rus Ordusu tarafından 2021 yılında teslim alınacağını bildirdi.

Krivoruchko'nun, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Ulan-Ude havacılık fabrikasını ziyareti esnasında Mi-8AMTSh-VN genel maksat helikopterlerinin üretimini denetledi. Krivoruchko, ilk parti silahlı genel maksat helikopteri Mi-8AMTSh-VN’lerin 2021 yılında teslim edileceğini duyurdu.

Savunma Bakan Yardımcısı, "Asker taşımacılığından özel görevler için ateş desteğine kadar çok çeşitli görevleri yerine getirebilir." dedi. Krivoruchko, "Helikopter, daha yüksek güçlü yüksek irtifa motorları ve daha verimli X-formlu yeni rotor sistemi ile donatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Özel Kuvvetlere ilk olarak toplam 10 adet platformun temin edileceği bildirildi.

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