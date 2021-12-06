11 milyar dolarlık F-35 anlaşması! Rusya'ya karşı harekete geçtiler

Star.com.tr 6 Aralık 2021 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 14:54

Yerel basında yer alan bir haberlere göre Finlandiya, 11 milyar dolarlık ihalede Lockheed Martin'in F-35 savaş uçaklarını seçti. F-35'lerin, Finlandiya-Rusya sınırının yeni bekçileri olması bekleniyor.

F-35'LERİN MALİYETİ 11 MİLYAR DOLAR

Finlandiya'nın, Rusya sınırını savunmanın anahtarı olan ve eskiyen savaş uçaklarını değiştirme ihalesi kapsamında, 10 milyar avroluk (11,3 milyar dolar) bir ihaleyi, F-35'için Lockheed Martin Corp'a verdiği bildirildi.

Iltalehti gazetesinin, ismi açıklanmayan bazı savunma ve güvenlik kaynaklarında dayandırdığı haberine göre Finlandiya, yetenekleri ve beklenen uzun ömürleri nedeniyle, bir F-35 filosu edinecek. Söz konusu teklifin, önde gelen dış politikadan sorumlu bürokratlarla birlikte, Savunma Bakanlığı tarafından da desteklendiği belirtildi.

NATO uyumlu teçhizat kullanmasına rağmen, bloğun müttefiki olmayan Finlandiya'nın F-35 siparişinin, Rusya'ya karşı ABD ile bağları geliştirmeye yardımcı olacağı düşünülüyor.

Savunma Bakanlığı Tedarikten Sorumlu Direktör Lauri Puranen, konu hakkında soru soran başka bir yerel gazete olan Helsingin Sanomat'a cevap vermekten kaçındı.

İhalede Lockheed Martin'in ana rakibi olarak görülen Saab AB'nin hisseleri, söz konusu haberlerden sonra, Stockholm'de saat 09:37 itibariyle %7,3 düştü. Lockheed Martin hisseleri Cuma gününü %1 artışla 333.81$'dan kapattı.

RUSYA'YA KARŞI F-35 HAMLESİ

Finlandiya son beş yılını, doğu komşusu Rusya'dan gelebilecek herhangi bir saldırganlığı caydırmak amacıyla, 300 kilometrelik (800 millik) bir sınırı savunmak için havadan karaya ve havadan denize yeteneklere sahip yeni savaş uçakları temini ile geçirdi.

Şu an sınırı koruyan jetler, 2025 ile 2030 yılları arasında kademeli olarak emekliye ayrılacak. 64 Boeing Co. F/A-18 Hornets'in yerini alacak yeni uçakların, 2060'lara kadar hizmet vermesi bekleniyor.

Tedarik ayrıca silah sistemleri, sensörler, destekleyici ekipman ve eğitim gibi paketleri de içeriyor.