star.com.tr 24 Eylül 2020 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:16

İskandinav ülkeleri Finlandiya, İsveç ve Norveç, 'bir süper güç mücadelesi çağında İskandinav ülkeleri arasındaki uyumu artırmak' amacıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen ve İsveç Savunma Bakanı Peter Hulquist, yeni bir askeri işbirliği anlaşması imzalamak için Kuzey Norveç'in Finnmark kentindeki Porsangmoen'de bir araya geldi.

Anlaşmanın amacının, özellikle ortak savunma tatbikatları yoluyla, Kuzey'de savunma iş birliğini artırmak olduğu belirtildi.

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, kuzeydeki güvenlik durumu ve savunma politikası konularını tartışmak için ortak bir komite oluşturma planladıklarını da duyurdu.

'İSKANDİNAV SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE KİLOMETRE TAŞI'

Ülkenin ulusal yayın kuruluşu NRK'ya anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Frank Bakke-Jensen, 'Bir sonraki olası krizin sadece bir ülkeyi değil, tüm İskandinav ülkelerini etkileyeceği konusundaki fikir, ortak bir kabul gördü. Bu nedenle, birçok düzeyde iş birliği yapabilmemiz önemli. Bu anlaşma İskandinav savunma iş birliğinde bir kilometre taşı.' dedi.

Ülkeler, Danimarka ve İzlanda'nın da yer aldığı İskandinav Savunma İşbirliği (NORDEFCO) aracılığıyla zaten birbirine bağlı. Yeni anlaşmanın amacı, mevcut ve gelecekteki askeri operasyon planlarının koordinasyonunu daha iyi sağlamak.

Bakke-Jensen, 'Özellikle büyük bir güç rekabetinin sürdüğü bir zamanda, küçük bir ülke olmanın zor olduğu bir zamanda, komşularımızla iş birliği yaptığımızı açıkça belirtmek, hem caydırıcılığın hem de savunma stratejimizin önemli bir parçası.' dedi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, anlaşmanın doğudaki Rusya'yı açık bir tehdit olarak gördüğünü ve net bir sinyal gönderdiklerini söyledi.

Hultqvist, 'Rus tarafının askeri birliklere ve teçhizata çok yatırım yaptığı bir çağda yaşıyoruz. Aynı zamanda, bazı güçler de Soğuk Savaş sırasında yaygın olanlarla uyumlu operasyonel davranışlar sergiliyor.' dedi.

Hultqvist, anlaşmanın ülkelerin bir çatışmada birbirlerine yardım etmek için daha hazırlıklı olmalarını sağlayacağını vurguladı. Yine de, bunun tarihsel olarak İsveç'in NATO'ya bir adım daha yaklaştığı fikrini reddetti.

'MEVCUT SAVUNMA KONSEPTİ MANTIKSAL OLARAK KUSURLU'

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ise, İsveç ve Norveç'i 'Finlandiya'nın doğal ortakları' olarak nitelendirdi.

Ancak anlaşma, Norveç Genelkurmay Başkanı Sverre Diesen'in de eleştirilerine neden oldu. Diesen, mevcut savunma konseptinin mantıksal olarak kusurlu olduğunu ve bu durumun anlaşmayı olası bir tehdide karşı çaresiz kıldığını savundu.

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