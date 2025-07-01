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Savunma

Rusya'ya S-400 tepkisi: Türkiye'ye sattın, bize yok!

Rusya'ya Ukrayna ile savaşta kullanılması için insansız hava aracı gönderildiğini doğrulayan İran'ın eski Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, Moskova'ya ülkesine S-400 satmadığı için Türkiye örneğiyle tepki gösterdi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 08:38 - Güncelleme:
Rusya'ya S-400 tepkisi: Türkiye'ye sattın, bize yok!
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Eski İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna ile savaşta kullanılması için insansız hava aracı gönderdiğini doğrulayarak, buna karşın Rusya'nın ülkesine S-400 hava savunma sistemleri satmamasını eleştirdi.

Mutahhari, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın Rusya'ya Ukrayna ile savaşta kullanılması için insansız hava aracı gönderildiğini ilk kez doğrulayarak, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'A S-400 VERDİ AMA..."

"Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'a S-400 hava savunma sistemini verdi ancak Ukrayna ile savaşta kendisine insansız hava aracı desteği sağlayan İran'a vermiyor çünkü İsrail'e karşı kullanılabilir."

Rusya ile İran arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasına işaret eden Mutahhari, "Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sözünü ettiği İran ile stratejik işbirliği budur." ifadesini kullandı.

İran, Rusya'dan S-300 hava savunma sistemi satın almak için uzun yıllar süren müzakereler yaptı. İlk anlaşma 2007'de imzalandı ancak ABD'nin baskıları nedeniyle Rusya teslimatı erteledi. 2016'da S-300 sistemleri İran'a teslim edildi. Daha sonra İran, daha gelişmiş S-400 sistemi için Rusya ile görüşmeler yaptı ancak bu talep Rusya tarafından karşılanmadı.

Rusya, Mart 2023'te satın alma prosedürlerinin tamamlanmasına rağmen İran'a Su-35 savaş uçaklarını da henüz teslim etmedi.

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