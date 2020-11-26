Rusya yeni füzesini Kazakistan'da ateşledi

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ordunun Kazakistan'ın Sary-Shagan test sahasında yeni bir anti-balistik füze fırlattığı ve füzenin sahte hedefleri başarıyla vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı füze savunma sisteminin, hava ve uzay saldırılarına karşı koruma için tasarlandığını kaydetti.
Bakanlık açıklamasında, "Sary-Shagan test sahasında (Kazakistan Cumhuriyeti), Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava ve füze savunma birliklerinin bir muharebe ekibi, Rus füze savunma sisteminin yen bir füze test fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdi.' ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Ekim ayı sonlarında da, Sary-Shagan test sahasında yeni bir füze savunma sisteminin test edildiği duyurulmuştu.
Geçtiğimiz yıl, Rusya'nın Hava Kuvvetleri, aynı test sahasında yeni bir önleme füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.