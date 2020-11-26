Rusya yeni füzesini Kazakistan'da ateşledi

star.com.tr 26 Kasım 2020 Perşembe 08:42 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:44

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ordunun Kazakistan'ın Sary-Shagan test sahasında yeni bir anti-balistik füze fırlattığı ve füzenin sahte hedefleri başarıyla vurduğu belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı füze savunma sisteminin, hava ve uzay saldırılarına karşı koruma için tasarlandığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Sary-Shagan test sahasında (Kazakistan Cumhuriyeti), Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava ve füze savunma birliklerinin bir muharebe ekibi, Rus füze savunma sisteminin yen bir füze test fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdi.' ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Ekim ayı sonlarında da, Sary-Shagan test sahasında yeni bir füze savunma sisteminin test edildiği duyurulmuştu.

Geçtiğimiz yıl, Rusya'nın Hava Kuvvetleri, aynı test sahasında yeni bir önleme füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.

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