Rüzgar tersine döndü! Türkiye kendisi de kullanıyor: Kapasiteyi 2 katına çıkartacağız

Savunma sanayisi, biyomedikal ve enerji sektörlerine hizmet veren, rekor sürede fırlatılan uyduların tüm elektronik kartlarını üreten tesisin kapasitesi ikiye katlanıyor.

Türkiye'de teknoloji alanında faaliyet gösteren üreticiler için önemli bir altyapı desteği sunan INFINIA, bünyesindeki elektronik kart üretim tesisi için önemli bir yatırım yaptı.

INFINIA Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Berker Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketi ortaokul, lise ve üniversite sıralarında yan yana oturdukları çocukluk arkadaşı Tugay Güzel ile ortak kurduklarını söyledi.

Öğrencilik yıllarında firma için ilk adımları attıklarını daha sonra kendi yollarına gittiklerini anlatan Yaşar, yurt dışı ve ASELSAN deneyimlerinin ardından 2015-2016 yılından sonra tümüyle INFINIA bünyesinde koşmaya başladıklarını ifade etti.

Yaşar, sahip oldukları elektronik üretim tesisi bünyesindeki mekanik prototipleme atölyesinde tasarım ekipleriyle firmalara teknoloji partnerliği yaptıklarını dile getirerek, firmalarla beraber ürün geliştirdiklerini, ürünler tasarladıklarını ve üretim yaptıklarını dile getirdi. Yaşar, bunun yanında niş alanlarda, patentine sahip oldukları kendi ürünleri bulunduğunu bildirdi.

Ortaya koydukları ürünlerle bölgede ve dünyada ilk olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yaşar, bu kapsamda Yeni Nesil Tekne Altı Kirlenme Önleyici Sistem Marisonia, sarılabilir ve katlanabilir led ekranlar gibi bir dizi çözüm oluşturduklarını söyledi.

Bir diğer faaliyetlerinin deneyim alanları olduğunu aktaran Berker Yaşar, bu kapsamda müzeler, interaktif sergi alanları ya da firmaların kendi ürünlerini deneyimlettikleri teknolojik alanlar oluşturduklarını ifade etti.

- TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERLE YURT DIŞI KAPISI ARALANDI

Türk cumhuriyetleri ve Körfez ülkelerinde işler yaptıklarını, geçen yıl Amsterdam'da yeni bir şube kurduklarını bilgisini paylaşan Yaşar, "Deneyim alanlarındaki tasarım dünyasının başkenti orası. Batı tarafında da bir adım atarak dünyanın önde gelen oyuncularından biri olmak hedeflerimizden. Orada işlerimiz büyüyor. Batıdan gelen büyük firmalarla beraber iş yapmaya başladık." dedi.

Yaşar, 2021'den beri farklı firmalarla ortak girişimler kurduklarını anlatarak, Türkiye'nin ilk özel uydu girişim projesi Plan-S'nin bunlardan biri olduğunu, uyduların, tesislerinde üretildiğini ve 5 uydunun uzaya gönderildiğini kaydetti.

Yaptıkları işlerde kalite ve hıza çok önem verdiklerine işaret eden Yaşar, Plan-S'nin ilk uydusunu 8 ayda gönderdiğini ve bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Yaşar, makine sağlığı üzerine donanım ve yazılım çözümleri iştirakinin İngiltere merkezli olarak faaliyet gösterdiğini aktararak, çeşitli girişimlere de finansman ve üretim desteği verdiklerini belirtti.

- BEYİN GÖÇÜNÜ DURDURMAYA KATKI SAĞLADI

Beyin göçünü önlemeye yönelik çabalarına değinen Yaşar, savunma sanayisinde yurt dışına gitmeyi düşünen 11-12 kişiyi bünyelerine katmayı başardıklarını bildirdi.

Bundan sonraki ana hedeflerinin globalleşme olduğunu vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Neredeyse yarıya yakın iş hacmimiz yurt dışından. Bunu çok daha büyütmek istiyoruz. Deneyim alanları dünyada rekabetin az olduğu, niş ve gerçekten iyi bir pazar. O yüzden burada farklı teknolojilerle, bize özel teknolojilerle güzel bir büyüme hedefliyoruz. Ürün geliştirmemiz sürekli devam ediyor. Tasarım ve üretim altyapısının olma amacı zaten yeni ürünleri hızlı devreye sokmak. Firma içinde herkesin katıldığı görüşmeler yapıyoruz. Çay getiren ablamızdan gelen ürün fikirleri bile çok değerli. Bu hedefler bu üretim tesisinin de büyümesini sağlıyor. Son 3 yılda 6 kata yakın büyüdü bu tesis ve önümüzdeki 3-4 yılda da böyle büyüyecek gibi duruyor.

Plan-S'nin uydu sektöründe ticari olarak da dünyada ilk 5'e girmesi önümüzdeki 2-3 yıldaki ana hedeflerden biri. Makine sağlığı konusunda Türkiye'de en çok iş yapan firmalardan biriyiz. Hem Avrupa hem de yine Körfez bölgesinde büyümemizi devam ettirmek ana hedeflerimizden. Amsterdam ofisiyle o bölgedeki büyük altyapı projelerine girmeyi amaçlıyoruz. Yakın zamanda Körfez bölgesindeki çok büyük firmalarla umuyoruz ki bir anlaşma haberi de çıkaracağız. Microsoft gibi uluslararası firmalarla düzenli çalışıyoruz. Türkiye'den dünyaya açılmış büyük inşaat firmalarıyla çalışıyoruz. Onların projelerinde teknoloji partneri olarak yer alıyoruz."

- HATLAR BÜYÜYOR, İSTİHDAM YÜZDE 50 ARTIYOR

INFINIA Üretim Müdürü Ceren Türer de tesiste 2020 yılından bu yana elektronik kart üretimi gerçekleştirdiklerini, 2 aydır da çalışmalarını yeni binaya taşıdıklarını söyledi.

Elektronik kart üretiminin yüzde 50'sini savunma sanayisi, biyomedikal ve enerji sektörüne yönelik olarak yaptıklarını anlatan Türer, uzay ve IoT sistemlerinin de yüzde 25'lik bir paya sahip olduğunu belirtti. Türer, kalan yüzde 25'lik payı da kendi ürünlerine yönelik üretimin oluşturduğunu ifade etti.

Kart üretiminde 2 dizgi hatları bulunduğunu dile getiren Türer, ortalama bir kart için ayda 30 bin adet üretim kapasitesine sahip oldukları bilgisini paylaştı. Türer, şunları kaydetti:

"Nisan ayında gelmesini planladığımız yeni cihazlarımızla kapasiteyi 2 katına çıkartacağız ve ayda 60 bin kart üretebilir hale geleceğiz. Birinci önceliğimiz kalite. Kapasite artışından ziyade kaliteyi artırmak amaçlı ciddi cihaz yatırımları gerçekleştirdik. 9 farklı cihaz yatırımı yaptık üç aylık dönemde. Mevcut hattı yeni yerine taşıyarak değişimi başlattık.

Uzay, savunma sanayisi kartları gibi kritik kartların üretim hattının kurgusu, buna uygun altyapının seçilmesi en kritik unsurlardı. Uydu/uzay kartları dediğimizde kalite standartları gerçek anlamda zorlayıcı oluyor. Uzman teknik kadronun kurulması da çok kritik. Teknisyen kapasitesinde de yaklaşık yüzde 30'luk büyüme gerçekleştirdik. 2 ayda bu oran yüzde 50'ye yaklaşacak."

- KARTLAR 1 HAFTADA, UYDULAR 2 AYDA ÜRETİLİYOR

Prototip doğrulama aşamasından başlayarak uydu kartlarının üretilebilir tasarlanması için yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Ceren Türer, tüm süreçleri kalite ve izlenebilirlik açısından uyduya özel yürüttüklerini ifade etti.

Türer, tümüyle INFINIA tarafından üretilen kartlardan oluşan uyduların uzayda görev yaptığına işaret ederek, gelecek dönemde uydu kartları özelinde ciddi bir artış beklediklerini bildirdi.

Bir uydu için gerekli olan tüm elektronik kartları tesislerinde üretildiklerine, elektromekanik montajları gerçekleştirebildiklerine değinen Türer, şöyle konuştu:

"Kart üretimi 4-6 haftalık malzeme temin süreciyle başlıyor. Malzemeler temin edildikten sonra üretim çok hızlı şekilde 1 hafta içerisinde tamamlanıyor. Buradaki kritik konu alt malzemelerin temini ve daha sonraki test süreci. Bundan sonraki hedefimiz test sürecinin INFINIA bünyesinde gerçekleştirilmesi. Test sürecini tamamlandıktan sonra da mekanik montajı gerçekleştirebilir olmak istiyoruz. Kart üretimi, malzeme temini yaklaşık 6 haftalık bir süreç. Mekanik test ve montajla uydu üretimi 2 ay gibi bir süre alabiliyor."