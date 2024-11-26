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Savunma

S-300'ü Ermenistan'a devredecekler! Komşudan dikkat çeken hazırlık

İsrail'den yeni hava savunma sistemleri almaya hazırlanan Yunanistan'ın elindeki S-300'ü Ermenistan'a devredebileceği iddia edildi.

AA26 Kasım 2024 Salı 16:34 - Güncelleme:
S-300'ü Ermenistan'a devredecekler! Komşudan dikkat çeken hazırlık
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Yunanistan'ın, elinde bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yetkilileri, eski savunma sistemlerini, Batı teknolojisine sahip yeni savunma sistemleri ile değiştirme niyetini taşıyor. Zira, özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından Yunanistan, Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Rus yapımı silah sistemlerinin bakımı ve yedek parça temininde sorun yaşıyor.

Bu çerçevede Yunanistan, sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeyi değerlendiriyor.

S-300 hava savunma sisteminin Ermenistan'a verilmesinin Fransa ile işbirliği içerisinde oluşturulan bir inisiyatif olduğu ileri sürülen haberlerde, bu kararın ardında Ermenistan ile mevcut tarihi ve dini yakınlığın da olduğu savunuluyor.

Yunanistan'ın, Ermenistan'a vereceği hava savunma sistemlerinin yerine İsrail'den yeni sistemler temin edebileceği de belirtiliyor.

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