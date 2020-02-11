S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi satışı

star.com.tr 11.02.2020 09:56 - Güncelleme: 11.02.2020 09:57

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'a, 1,867 milyar dolarlık bir maliyetle Ulusal Gelişmiş Yerden Havaya Füze Sistemi (NASAMS) adı verilen Entegre Hava Savunma Silah Sistemi'nin (IADWS) Yabancı Askeri Satışını onayladı.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Bu programa katılan ana yüklenicilerin Raytheon Corporation ve Kongsberg Defense and Aerospace olduğunu ve 7 Şubat 2020'de Kongreye bu olası satışı bildiren gerekli sertifikayı verildiğini açıkladı.

Hindistan bu savunma ekipmanlarını, hava saldırılarının oluşturduğu tehditlere karşı mevcut hava savunma mimarisini genişletmek için kullanmayı planlıyor.

Anlaşmaya göre Hindistan Hükümeti aşağıdakilerden oluşan bir Entegre Hava Savunma Silah Sistemi (IADWS) satın alacak: 5 adet AN / MPQ-64Fl Sentinel radar sistemi, 118 adet AMRAAM AIM-120C-7 / C-8 füzeleri, 3 adet AMRAAM Rehberlik Bölümü, 4 adet AMRAAM Kontrol Bölümü ve 134 Stinger FIM-92L füzesi.

Ayrıca 32 det M4A1 tüfek; 40.320 M855 5.56mm kartuşlar. Portatif Uzak Terminaller; Elektrikli Optik / Kızılötesi (EO / IR) Sensör Sistemleri. AMRAAM Gelişimsel Olmayan Madde-Havadaki Enstrümantasyon Üniteleri (NDIAIU). Çoklu Spektral Hedefleme Sistemi-Model A (MTS-A). Yüksek Mobilite Başlatıcıları (HML); Çift Montajlı Stinger (DMS) Hava Savunma Sistemleri, Araç Üstü Stinger Rapid Ranger Hava Savunma Sistemleri, İletişim ekipmanları; araç kitleri; test, eğitim ve bakım.

Bu ekipmanlardan oluşan hava savunma sisteminin tahmini toplam maliyetinin 1.867 milyar dolar olduğu bildirildi.