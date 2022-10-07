S-400 füzelerini resmen duyurdular! Dikkat çeken seferberlik detayı

Geçtiğimiz Haziran ayını sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yakın bir zamanda Belarus ordusuna İskender-M kısa menzilli füze kompleksleri ve S-400 tedariki verilebileceğini bildirmişti. Konuya ilişkin Belarus resmi kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Belarus Savunma Bakanlığının resmi Telegram hesabından yapılan bilgilendirmede ordu envanterine yeni silahların alınacağı bildirildi. Öte yandan ülke basında yer alan seferlik haberlerine ilişkin ise Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun Belarus'ta seferberlik ilan etmeye gerek olmadığını söylediği bilgisi yer aldı.

S-400 FÜZELERİNİ RESMEN DUYURDULAR



Belarus Savunma Bakanı Vktor Khrenn, İskender kısa menzilli balistik füze komplekslerinin ve S-400 füze hava savunma sistemlerinin yakında Belarus ordusuna tedarik edileceğini söyledi.

Söz konusu açıklama Belarus Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapıldı. Telegram üzerinde yapılan bilgilendirmede, "Savunma Bakanı orduya bir dizi yeni silah tedarik edileceğini duyurdu; bunlar İskender füze kompleksleri ve S-400 hava savunma sistemleri." denildi.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede Bakanlık, insansız savaş sistemlerinin de Ekim ayında Belarus'a teslim edileceğini bildirdi.

İSKENDER-M KISA MENZİLLİ FÜZE KOMPLEKSLERİ TEDARİK EDİLECEK



Haziran ayının sonunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yakın gelecekte Rusya'nın Belarus'a balistik ve seyir füzeleri vurabilen İskender-M kısa menzilli füze kompleksleri tedarik edeceğini duyurmuştu. Öte yandan Putin, bu füzelerin nükleer savaş başlığı taşıyabileceğini vurgulamıştı.

SEFERBERLİK DETAYI

4 Ekim'de, Belarus'ta kendi kendini cumhurbaşkanı ilan eden Alexander Lukashenko, başkanlığının tüm yıllarında sürekli olarak Belarus'u savaşa hazırlamasına rağmen, Belarus'ta seferberlik ilan etmeye gerek olmadığını söylemişti.