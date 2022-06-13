S-400 ikiyüzlülüğü! 'Plan yolunda ilerliyor'

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler ile ilgili yaptırım ve şantajlara başvuran ABD, Hindistan'a karşı herhangi bir tepki göstermedi.

Diğer birçok lider gücün aksine Hindistan, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle henüz doğrudan eleştirmedi ve saldırıları kınamak için BM platformlarındaki oylamalarda çekimser kaldı.

CAATSA'ya takılmayan Hindistan, Rusya-Ukrayna arsındaki savaş ve Batı ile gerilimin ortasında bile, S-400 planlarına devam etti.

S-400 PLANLARI YOLUNDA GİDİYOR

Rusya'nın Hindistan Büyükelçisi Denis Alipov, Rusya'nın Hindistan'a S-400 Triumf hava savunma füze sistemleri teslimatının programa uygun olarak "iyi ilerlediğini" söyledi.

Açıklama, Rusya'nın Ukrayna'yı askeri işgali nedeniyle Hindistan'a askeri teçhizat tedarikinde olası gecikmelere ilişkin Yeni Delhi'deki endişeler cevap olarak geldi.

Rusya ile Hindistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle Russia Digest dergisi için bir makale kaleme alan Alipov, yazısının ön sözünde "Türünün en iyisi S-400 sistemlerinin teslimatı programa göre iyi ilerliyor." ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'A S-400 SATIŞI

Rusya, S-400 füze sistemlerinin ilk alayını geçen yıl Aralık ayında teslim etmeye başladı. İkinci parti ise Nisan ayında Hindistan'a gönderildi. Füze sistemi, kuzey kesiminde Çin sınırının bazı kısımlarını ve Pakistan sınırını kapsayacak şekilde konuşlandırıldı.

CAATSA'dan herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan Hindistan, Ukrayna'nın askeri işgalinin ardından Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamasından da etkilenmedi.

Hindistan Ekim 2018'de, Rusya'dan ile beş adet S-400 hava savunma füzesi sistemi satın almak için 5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Rusya, Hindistan'a askeri donanımın önemli bir tedarikçisi olmuştur. İki ülke, Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle aralarında ne tür ödeme mekanizmalarının çalışabileceği konusunda görüşmeler yürütüyor.

Alımlar ve Ukrayna saldırılarının ardından bile Batı'dan herhangi bir ses çıkmaması, S-400 konusndaki ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serdi.