S-400 savunma sistemleri bölgede! Teyakkuza geçtiler

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 hava savunma füze sistemleri birimlerinin yer aldığı, ortak bir Hava Savunma Kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirildi.



Açıklamada, "Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri Komutanı, tatbikata katılan S-400 hava savunma sistemleri ekiplerinin harekatlarını takdirle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın basın ofisinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliklerinin 2021/2022 eğitim planına uygun olarak, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri komutanı başkanlığında, hava savunma kuvvetleri teyakkuz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİ EKİPLERİNE TAKDİR

Ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanının, tatbikatlara katılan S-400 birimlerinin harekatlarını takdirle karşıladığı bildirilirken, tatbikata Belarus-Rusya ortak muharebe eğitim merkezinin askeri personelinin ilk kez katıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, denetim sırasında tüm eğitim hedeflerinin zamanında tespit edildiği ve kavramsal olarak imha edildiği belirtildi.

Star Gazetesi