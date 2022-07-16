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Savunma

S-400 savunma sistemleri bölgede! Teyakkuza geçtiler

Rusya'nın S-400 hava savunma birlikleri, Ukrayna sınırındaki Belarus'ta muharebe hazırlık tatbikatları düzenliyor. Belarus birlikleri ile yapılan ortak tatbikatta, Hava Savunma Kuvvetlerine bağlı S-400 hava savunma sistemleri birimlerinin, 'teyakkuz' tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Star Gazetesi16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
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Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 hava savunma füze sistemleri birimlerinin yer aldığı, ortak bir Hava Savunma Kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri Komutanı, tatbikata katılan S-400 hava savunma sistemleri ekiplerinin harekatlarını takdirle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın basın ofisinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliklerinin 2021/2022 eğitim planına uygun olarak, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri komutanı başkanlığında, hava savunma kuvvetleri teyakkuz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİ EKİPLERİNE TAKDİR

Ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanının, tatbikatlara katılan S-400 birimlerinin harekatlarını takdirle karşıladığı bildirilirken, tatbikata Belarus-Rusya ortak muharebe eğitim merkezinin askeri personelinin ilk kez katıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, denetim sırasında tüm eğitim hedeflerinin zamanında tespit edildiği ve kavramsal olarak imha edildiği belirtildi.

Star Gazetesi

  • Belarus Savunma Bakanlığı
  • S-400
  • hava savunma füze sistemleri

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