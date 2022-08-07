S-400 ve S-300 yığınağı! Bölge cephaneliğe döndü

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, Batı'tan Ukrayna'ya, Rusya'dan da Belarus ve işgal altındaki Ukrayna topraklarına adeta silah ve mühimmat yağıyor.



Son olarak Rus Hava Kuvvetlerine bağlı RA-76604 numaralı İlyuşin İl-76 nakliye ağır askeri uçağı, Pskov'dan havalandıktan sonra, Gomel'e indi.

Nakliyeyi takip eden, Belarus'taki Rus ve Belarus ordularının hareketlerini izleyen Telegram kanalı Bielaruski Hajun, nakliye uçağının yükü ile ilgili bazı iddialarda bulundu.

S-400 VE S-300 PARTİSİ GELDİ

Bielaruski Hajun kanalında yer alan iddiaya göre, İlyuşin İl-76 nakliye ağır askeri uçağı, Pskov'dan Gomel'e S-400 ve S-300 savunma sistemlerinin yeni partisini getirdi.

5 saat sonra, Gomel havaalanı yakınında, Krasnaya (Gomel bölgesi) bölgesindeki Minsk'e giden M5 otoyolunda, S-400 ve S-300 savunma sistemleri için füze taşıyan iki araç fark edildi.

İddiaya göre bu araçlar Minsk'e gitmemiş olabilir. Çünkü yol, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri birliğinin yoğunlaştığı Ziabrauk askeri havaalanına doğrudan giden M8 otoyolundan geçiyor. Ukrayna sınırına yakın daha önce terk edilmiş olan bu askeri tesis, Belarus makamları tarafından Ukrayna işgaline katılan Rus ordusuna teslim edildi.

Daha öncesinde araçların 15:30'da Gomel'e gittiği ve yanlarında yükleme için bir vinç olduğu ileri sürüldü.

Gomel'e inen İlyuşin İl-76 nakliye uçağının, Gomel havaalanından Pskov'a döndüğü bildirildi.