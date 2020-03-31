S-400'le hipersonik hedefler vuruldu

31 Mart 2020 Salı 21:30 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 21:30

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Canlı mühmmat ile gerçekleşen tatbikatı sırasında, Armavir hedef füzeleri ve Favorit akıllı hipersonik [hedef] füzeleri tarafından simüle edilen bir düzineden fazla hedef imha edildi. Tüm hedefler vuruldu ”denildi.

S-400 Triumf, 2007 yılında hizmete giren en yeni uzun ve orta menzilli yerden havaya füze sistemidir. Uçak, seyir ve balistik füzeleri yok etmek için tasarlanmıştır ve yer kurulumlarına karşı da kullanılabilir. S-400, yoğun düşman ateşi ve elektronik karıştırma altında 400 km'ye kadar olan mesafelerde ve 30 km'ye kadar olan irtifada etkili olabilir.

Tehdit süratinin hipersonik ölçeklere ulaşması, yeni eğitim ve doktrin ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu doğrultuda Rusya da "En uygun talim hedefin kendisiyle yapılır." düsturuyla eldeki imkânları değerlendirdi ve Favorit-RM doğdu. C4Defence akıllı hipersonik hedef füze Favorit'i araştırdı.

Hipersonik akıllı hedef sistemi, S-300 hava savunma sistemlerinde kullanılan 5V55 füzeleri üzerinden geliştirildi. Mühimmatın harp başlığı ve TVM güdüm sistemi çıkarıldı ve yerine hedefi taklit etmeye yarayan donanımlarla telemetri ve kontrol ekipmanı eklendi.

C4 Defence'da yer alan habere göre, S-300PS bataryalarından fırlatılabilen yeni sistem sayesinde aynı anda 16 hedef fırlatılabiliyor. Bu sayede taarruz yoğunluğu ve periyodu gibi etmenler gerçeğe en yakın koşullarda simüle edilebiliyor.

Roket motorlu olması nedeniyle Favorit-RM'ler; oldukça geniş irtifa ve sürat aralığında helikopter, balistik füze, jet uçak, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi çok farklı hedefleri temsil edebilmekte. Favorit-RM, yapılan modifikasyonların ardından uçuş yörüngesinin kısa bir periyodunda saatte 7 bin kilometrenin üzerinde sürate çıkabiliyor. Bu sayede yeni nesil hipersonik tehditleri de temsil edebiliyor.

Sistem, mühimmatların olası sakınma manevralarını dâhi gerçekleştirerek eğitimin tam kapasiteyle icra edilmesini sağlamakta. Bünyesinde barındırdığı elektronikler sayesinde Favorit-RM, vuruş anına kadar olan tüm parametreleri veri bağı yoluyla yer kontrol istasyonuna iletebiliyor ve verinin analizini de sağlıyor.