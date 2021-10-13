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Savunma

S-400'le hipersonik hedefleri yok ettiler!

Rusya, S-400 sistemlerinin simüle edilmiş hipersonik hedefleri imha ettiğini duyurdu.

Sputnik13 Ekim 2021 Çarşamba 08:40 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 08:40
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Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusunun, Rusya'nın Leningrad bölgesinde 2021 eğitim yılı kapsamında gerçekleştirilen S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemleri testlerinde hipersonik hedefleri yok ettiği bildirildi.

Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Basın bürosundan yapılan açıklamada, Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu'na bağlı birliklerin, Leningrad bölgesinde 2021 eğitim yılı programı kapsamında gerçekleştirilen S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemleri testlerinde hipersonik hedefleri yok ettiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Açıklamada, "Muharebe birlikleri, uçaksavar güdümlü füzelerin elektronik ateşlenmesi yardımıyla, simüle edilmiş düşmanın füzelerle gerçekleştirdiği büyük hava saldırısını püskürttü. Eğitim programı, ultra hızlı, yüksek manevra kabiliyetine sahip, balistik ve hipersonik hedeflerin uçaksavar füze sistemi üzerindeki eşzamanlı etkisini içeriyordu" denildi.

Açıklamada ayrıca, muharebe birliklerinin, fırlatma sistemlerinin savaş pozisyonundan saha pozisyonlarına taşıma görevini başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

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