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Savunma

S-500'ler için çarpıcı açıklama: NATO için yeni bir meydan okuma

ABD medyası, Rus S-500 sisteminin NATO için büyük tehdit oluşturduğunu yazdı.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:14 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:15
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19FortyFive yazarı Caleb Larson, Rusya'da geliştirilen ve dünyanın en modern hava savunma sistemi olan S-500'ün NATO için yeni bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Rus S-500 sisteminin, mevcut ve gelecekteki tüm hava saldırı silahlarını her irtifa ve hızda vurma yeteneğine sahip olduğunu yazan Larson, yeni sistemin selefi S-400 gibi savaş uçaklarını ve balistik füzeleri imha edebildiğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, S-500 sisteminin farklı füze tiplerini kullanabildiğini, bu sayede neredeyse tüm tehditlere çok daha hassas karşılık verebildiğini anlatan ABD'li gazeteci, yeni sistemin elektronik parazitlere karşı seleflerine göre daha dayanıklı olduğunu yazdı.

Larson, "Her halükarda S-500, S-400'den çok daha güçlü bir hava savunma sistemi. Bu bir gerçekse, böyle bir silahın hipersonik füzeleri imha etme yeteneği NATO için yeni ve özel sorun olacak" diye ekledi.

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