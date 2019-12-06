S-400 ve Patriotlar bir arada olacak... NATO Türkiye için çözüm arıyor NATO, Türkiye'nin S-400 satın almasına yönelik bir çözüm aradığını ve Rus hava savunma sistemlerinin Amerikan Patriot'ları ile nasıl birleştirileceğinin bir yolunu bulmaya çalışıldığını açıkladı.