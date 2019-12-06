12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7636
  • 6,4002
  • 272.822
  • 108681
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SAVUNMA

  1. Haberler
  2. Savunma

S-400 ve Patriotlar bir arada olacak... NATO Türkiye için çözüm arıyor

NATO, Türkiye'nin S-400 satın almasına yönelik bir çözüm aradığını ve Rus hava savunma sistemlerinin Amerikan Patriot'ları ile nasıl birleştirileceğinin bir yolunu bulmaya çalışıldığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus RIA Novosti'nin yayımladığı rapora göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifak, Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemi satın alımıyla ilgili bir çözüm arıyor." dedi.
 
Raporda, NATO'nun şu anda iki hava savunma sisteminin varlığının nasıl birleştirileceğini tartıştığını belirtildi.
 
Stoltenberg, "Rus uçaksavar füzesi sistemleri, teknik olarak birlikte çalışamadıkları için genel İttifak'ın (NATO) hava savunmasına entegre edilmeyecek." ifadelerini kullandı.
 
Ekim ayının son haftasında Türkiye, Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarını kullanarak S-400 radarlarını test etti. Buna karşılık,  ABD Senatörü Christopher Van Hollen, Türkiye’nin testlere başlayarak “kırmızı çizgiyi aştığını” söyledi.

Ceren´in son anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Bakü izlenimleri 

Bakü izlenimleri 
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay: Plastik parçasına ´yürümeyi´ öğrettiler!

İnanılmaz olay: Plastik parçasına ´yürümeyi´ öğrettiler!

'Süper fareler' uzaya gönderdi!

'Süper fareler' uzaya gönderdi!

Göztepe stadının son hali

Göztepe stadının son hali

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA