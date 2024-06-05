SAGAN geliyor! Tehditleri avlayacak

Güncel ihtiyaçlar ve ortaya çıkan yeni tehditler savunma sanayisinde yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor. Sağladığı faydalar yanında önemli bir tehdide de dönüşen dronlar, güvenlik güçleri ve bu alanda teknoloji geliştiren savunma sanayisi profesyonellerinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde kurulan işbirliği ile bu alanda yeni bir çözüme imza atıldı. Dron temelli çözümler üzerinde çalışan, Türkiye'nin ilk silahlı dronu SONGAR'ı geliştiren ASISGUARD, KZ Mekatronik ile bir dizi yeteneğe sahip FPV dron oluşturdu.

Pilotun dronu gözünün önünde hissettiği veya gördüğü FPV'ler son dönemde hem saldırı hem de önleme amacıyla savunma ve güvenlik alanında sıklıkla görünür hale geldi.

Gökyüzünün derinliklerinde süzülen keskin bakışlı sağan kuşundan ilham alan ASISGUARD'ın yeni FPV dronu SAGAN, doğa ile çağdaş mühendisliğin birleşimi olarak ortaya çıktı. SAGAN, ASISGUARD'ın sınırları aşma arzusu ve keşif tutkusunun modern bir yansımasını yansıtıyor.

SAGAN FPV dronu, yüksek dayanıklılığı ve hızı sayesinde en zorlu koşullarda güvenilir performansla görev yapıyor. Sessiz uçuş kabiliyeti ve düşük radar izi ile düşman savunmalarını aşarak gizlilikle operasyon yürütebilme yeteneğine sahip bulunuyor.

SAGAN FPV dronu, güvenlik güçlerine hem karada hem de havada üstünlük sağlıyor. Sağan kuşunun efsanevi özelliklerini modern savaş sahasına taşıyan SAGAN FPV, 1300 grama kadar faydalı yük kapasitesi ve 25 dakikadan uzun uçuş süresi ile kurulum gerektirmeden hava-hava ve hava-kara operasyonlarında fark yaratıyor.

SAGAN'ın yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, dronun kullanıcılarına geniş bir perspektif sunarak stratejik keşif ve gözetim görevlerinde önemli katkı veriyor.

ASISGUARD ve KZ Mekatronik işbirliği ile yetenekleri artırılan SAGAN, gerektiğinde üzerindeki patlayıcı ile bir kamikaze drona dönüşüp tehdit içeren dronu etkisizleştirmekte kullanılabilecek, mağara gibi tehlike seviyesi yüksek kapalı alanlarda gözetleme ve önleme görevlerini yapabilecek.

İki şirketin mühendisleri tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlar son olarak sahada testlerinde de başarısını ortaya koydu.