SAHA 2026: Türkiye, küresel savunma ve teknoloji iş birliğinde stratejik merkez konumunu güçlendiriyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki liderliğini ve uluslararası iş birliği vizyonunu yansıtan SAHA 2026, yalnızca bir sergi değil; kazan-kazan temelli, uzun vadeli ve çok boyutlu ortaklıkların tesis edildiği stratejik bir buluşma noktasıdır.

BİR TİCARET FUARININ ÖTESİNDE: STRATEJİK BİR PLATFORM

2024 edisyonunda 133 stratejik iş birliği anlaşması ve 6,2 milyar dolarlık ticaret hacmi ile bu rolünü kanıtlayan fuar, 2026'da daha geniş kapsamlı bir içerikle geri dönüyor.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL SAVUNMA LİDERLİĞİ

Türkiye, savunma sanayinde %80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşmış, dünya taktik SİHA ihracatının %65'ini gerçekleştirerek 2024'te küresel savunma ihracatında 11. sıraya yerleşmiştir. Sektör, 1.380'den fazla proje, 20 milyar doları aşan ciro ve 185 ülkeye ihracat ile krizlere dayanıklı, inovasyon odaklı bir ekosistem sunmaktadır.

İNOVASYON, ÖZEL ALANLAR VE İLK LANSMANLAR

SAHA 2026'da; insansız sistemler, uzay çözümleri, yapay zekâ destekli kara, hava ve deniz platformları, siber güvenlik inovasyonları ve robotik sistemler sergilenecek. Öne çıkan özel alanlar:

● FPV Dron Alanı – Operasyonel senaryolarla zenginleştirilmiş canlı gösterimler

● SAHA UGV Challenge – Otonom kara araçları yarışmaları

● Rover Challenge – Zorlu arazilerde mühendislik dayanıklılığı testleri

● Çığır Açan Teknolojiler Bölgesi – Modern savaşın geleceğini şekillendiren yenilikler

Etkinlikte 300'ün üzerinde yeni nesil ürün ilk kez dünya sahnesine çıkacak.

YÜKSEK DÜZEYDE DİPLOMASİ VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Fuar boyunca SAHA Sohbetleri panelleri, NATO DIANA etkinlikleri, üst düzey imza törenleri ve tematik oturumlar; bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve sanayi entegrasyonunu güçlendirecek. Bu oturumlar, bakanlar, genelkurmay başkanları, tedarik yetkilileri ve küresel sanayi liderlerini bir araya getirecek.

SAHA İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK BAYRAKTAR:

"Türkiye, küresel savunma dönüşümünün kalbinde yer alıyor. SAHA 2026, iş birliği ve teknoloji transferi için stratejik bir platformdur. Biz burada pazar olarak değil, çözüm ortağı olarak varız."

BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİ

Avrasya, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan stratejik konumu ile SAHA 2026, sürdürülebilir küresel güvenlik mimarisine katkı sağlamakta ve inovasyon yoluyla savunma diplomasisini güçlendirmektedir.