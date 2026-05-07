  SAHA 2026'da imzalar peş peşe atıldı! Türk firmadan Avrupa ülkesinde üretim tesisi
SAHA 2026'da imzalar peş peşe atıldı! Türk firmadan Avrupa ülkesinde üretim tesisi

ARCA Savunma ile Estonya Savunma Bakanlığı arasındaki üretim tesisi sözleşmesinin resmi imza töreni, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yapıldı.

SAHA 2026, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da, Türk savunma sanayisi şirketleri çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Bu kapsamda ARCA Savunma, Estonya Savunma Bakanlığı ile üretim tesisi sözleşmesi imzaladı.

İmza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, Arca Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katıldı.

Bakan Güler, buradaki konuşmasında, 5 yıl önce yine Estonya Savunma Bakanı Pevkur ile Estonya'da Otokar'dan aldıkları araçların imza töreninde beraber bulunduklarını belirterek, "Şimdi de burada ülkemizin en gözde firmalarından birisi olan ARCA ile Estonyalı dostlarımızın böyle bir anlaşmayı imzalaması töreninde yer almaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Hanno Pevkur da Estonya'da bir üretim tesisi kurulmasına yönelik sözleşmenin Türkiye ve Estonya arasındaki işbirliğini daha da derinleştirdiğini söyledi.

Birçok Türk şirketiyle çok iyi işbirlikleri olduğunu belirten Pevkur, şunları kaydetti:

"Bu imzalanan sözleşme, Estonya için çok büyük bir yatırım. Estonya'ya yaklaşık 1000 kişilik iş imkanı oluşturacak ve uzun menzilli topçu mühimmatı üretimine başlayacak olan ARCA'ya yatırımları için teşekkür etmek istiyorum. Bugün, Estonya, Avrupa ve NATO ülkeleri için son derece önemli bir gün."

