Savunma

SAHA 2026'da stratejik işbirliği: ARCA Savunma'dan iki önemli sözleşme

ARCA Savunma'nın VTIC ile Topçu Mühimmatı ve GMP ile 122 mm Roket 40KM sözleşmelerinin resmi imza töreni, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirildi.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Türk savunma sanayisi şirketleri çeşitli anlaşmalar imzalıyor.

Bu kapsamda, ARCA Savunma, VTIC ile Topçu Mühimmatı ve GMP ile 122 mm Roket 40KM sözleşmelerini imzaladı.

İmza törenlerine, VTIC Üst Yöneticisi (CEO) Petar Vasilev, GMP CEO'su Marc Morales ve ARCA Savunma Genel Müdürü İlknur Dutak Pamir katıldı.

  • ARCA Savunma
  • VTIC
  • Topçu Mühimmatı

