SAHA EXPO 2024 kapılarını ziyaretçilere açtı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

SAHA EXPO'ya, 120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı bekleniyor.

Fuarda, "Savunma ve Güvenlik Alanında Derin Teknoloji Devrimine Liderlik", "Uzay Ekosisteminin Gelişimi ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları", "Savunmada Gelişen Teknolojiler: Yapay Zeka ve Otonomi", "Savunma Sanayiinde Milli Teknoloji Hamlesi: Türkiye Modeli", "Siber Savaş ve Gelecekteki Çatışma Senaryoları: Bilinmeyene Hazırlanmak" ve "Savunma Sanayiinde Girişimcilik: Riskler ve Fırsatlar"ın da aralarında bulunduğu birçok başlık altında panel düzenlenecek.

Fuar kapsamında sözleşmeler ve işbirliği anlaşmaları imzalanacak, B2B görüşmeleri, FPV dron yarışmaları ve sunumlar gerçekleştirilecek.

SAHA EXPO'yu 22-24 Ekim tarihlerinde uluslararası düzeyde ve Türkiye'den profesyoneller ziyaret edebilecek, fuar 25-26 Ekim'de ise halka açık olacak.

Fuar, 150 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi çekmeyi hedefliyor.