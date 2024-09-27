SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için geri sayım başladı!

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 Bakanlık ve Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)'nde gerçekleştirilecek.



Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer alacağı fuarda yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak. Geçen yıl 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA EXPO'da, bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nin 8 sergi salonu, fuaye ve dış alanlarını kapsayan toplam 90 bin m2'lik alanda 150 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, fuar hakkında değerlendirmelerde bulundu. SAHA EXPO'nun çok kısa sürede dünyada örneği olmayan bir başarı yakaladığını söyleyen Uça, "2018 yılında küçük bir alanda başlayan fuarımızı 2021'de 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdik, Fuar 2022'de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkıyor. Sektörel bir fuarın bu kadar kısa sürede, her sene yüzde 50 oranında, yani neredeyse her dönem üstüne yeni bir fuar daha koyarak büyümesi gibi bir örnek dünyada yok" dedi.

2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE EKONOMİK DEĞER

"Geçtiğimiz fuarda ulaştığımız rakamları bu sene daha da yukarılara taşıyarak bin 200'den fazla katılımcı firma, 500'den fazla resmi ve ticari delegasyon, 150 bin ziyaretçi, 25 bin B2B görüşme ve fuar esnasında gerçekleştirilecek imza törenleri ile 2 milyar USD'nin üzerinde ekonomik değer rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz" diyen Uça, şunları söyledi: "Diğer bir ifade ile savunma ve havacılık sanayiimizin her anlamda rekorlara koştuğu bir ortamda biz de SAHA EXPO olarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyoruz."

DÜNYANIN HER NOKTASINDA TEMAS

Uça, sözlerine şöyle devam etti: "SAHA EXPO'ya bu sene dünyanın 5 kıtasından, yaklaşık 40 ülkeden 200 yabancı stantlı katılımcı bekliyoruz. Aralarında dünyanın en önde gelen firmaları da olmak üzere Amerika'dan, Avustralya'ya, Güney Pasifik'ten, Avrupa ve Afrika'ya kadar çok farklı coğrafyalardan savunma, havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren firmaları fuarda yerli firmalarımızla ve ziyaretçiler ile buluşacak, iş birliği için bir araya gelecek. Katılımcı firmalara resmi delegasyonları, ticari alım heyetlerini ve yine dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri de eklediğimizde dünyanın her noktasından bu fuara bir kişi veya bir firmanın temas edeceğini söyleyebiliriz. SAHA EXPO'yu sadece bir fuar olarak değil, sektörde paydaş olan, sektörde faaliyet gösteren, sektördeki bütün profesyonellerin bir araya geldiği, bir buluşma olarak nitelendiriyoruz. Bu sene gerçekleştireceğimiz çok sayıda uluslararası panelde yurt dışından ve yurt içinden sektör profesyonellerini bir araya getirip yine sektörü ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde değerlendirecek, sektöre yön vermeye ve katkı sunmaya çalışacağız."

HALKA AÇIK 2 GÜN

Uça, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuar, geçtiğimiz yıllarda 4 gün olarak düzenleniyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl süresi uzatılarak 5 güne çıkarıldı. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin, geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyen vatandaşlar için fuarın halka açık gün sayısı ikiye çıkarıldı. Buna göre, 25 Ekim 2024 Cuma ve 26 Ekim 2024 Cumartesi günleri 18 yaş sınırı çerçevesinde halk günleri olarak planlandı."

DÜNYANIN GÖZÜ SAHA EXPO'DA

Öte yandan SAHA EXPO'da bu sene dünyanın farklı ülkelerinden ve NATO gibi önemli uluslararası organizasyonlarından 400 civarında resmi heyet mensubunu ağırlamayı öngördüklerini söyleyen Uça, "Dünyanın her yerinden, başbakan, bakan düzeyinden, genelkurmay başkanlarına ve daha alt düzeydeki yetkililere kadar sektör profesyonellerini fuarımızda katılımcı firmalar ile bir araya getireceğiz. 2022 yılında İngiltere Savunma Bakanı SAHA EXPO'yu ziyaret etmişti. Yine bu sene de benzer nitelikteki yabancı üst düzey ziyaretçileri fuarımıza bekliyoruz. Resmi heyetleri de ilgilendikleri alanlardaki özellikle KOBİ ölçeğindeki yerli firmalarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm dünyanın takip ettiği bir fuar olan SAHA EXPO'da katılımcı firmaların ihracat gayretlerini desteklemek amacıyla onları resmi heyetlerin yanı sıra uluslararası ticari alım heyetleriyle de buluşturuyoruz. Belki Türkiye'de bir ilk olarak savunma sanayine yönelik sektörel bir fuarda bu kadar geniş kapsamlı ticari alım heyetleri bulunacak. Fuara katılan firmalarımızın özelliklerine göre yani onlara alıcı olabilecek, bizim KOBİ'lerimizin de ürün satabilecekleri veya iş birliği yapabilecekleri firmaları özel çalışmalarla belirleyip bu heyetleri fuarımıza getiriyoruz. Bu yılki fuarda 150 civarında ticari alım heyeti planlıyoruz" diye konuştu.

Uça, sözlerini şöyle noktaladı: "Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin, geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyen herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz."