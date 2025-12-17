İSTANBUL 14°C / 4°C
Savunma

Sahada yeni güç çarpanı: Yerli makineli tüfek NATO standartlarını aştı

MKE tarafından geliştirilen Modern Makineli Tüfek'in tüm kalifikasyon süreçlerini başarıyla tamamlaması, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Proje, zorlu NATO standartlarını geçerek en kritik aşamayı geride bıraktı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
Sahada yeni güç çarpanı: Yerli makineli tüfek NATO standartlarını aştı
Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MKE MMT'nin kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanması, yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ ÜRETİM NATO STANDARTLARINI GEÇTİ

Zorlu NATO standartlarını başarıyla geçen, hafifliği ve etkinliğiyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak MMT'nin, kahraman Mehmetçiğe hayırlı olmasını dilediğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu başarıda emeği geçen MKE ailemizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, başkanlığımız personelini ve tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor."

HAFİF VE ETKİNLİK AYNI GÖVDEDE

MKE'nin NSosyal hesabından paylaştığı bilgilere göre, MKE MMT 40 farklı NATO testinden başarıyla geçti. 8 kilogram ağırlığı ile muadillerine göre daha hafif olan tüfek, toplam 250 bin fişekle kalifiye edildi.

