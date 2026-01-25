İSTANBUL 16°C / 10°C
  • Savunma
  Şam uçuşlarına Türk radarı! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama geldi
Savunma

Şam uçuşlarına Türk radarı! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin askeri operasyonlar amacıyla Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi kurduğu yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

25 Ocak 2026 Pazar 14:55
Şam uçuşlarına Türk radarı! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama geldi
DMM'den yapılan yazılı açıklamada, sivil uçuşların gerçekleştirildiği Şam Uluslararası Havalimanı'na kurulan sistemin askeri değil, tamamen sivil amaçlı olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu radarın ilgili Suriye makamlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulduğu belirtildi.

Kurulumu yapılan Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi'nin, hava sahası kontrol kapasitesini artırmayı ve uçuş güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Sistemle birlikte sivil havacılık faaliyetlerinin daha emniyetli ve etkin şekilde yürütülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin dost, kardeş ve komşu ülkelerle olan ilişkilerini hedef alan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak kamuoyunun bu tür iddialara karşı dikkatli olması istendi.

