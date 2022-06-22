Sarmat füzesi için tarih verildi! 'Durdurulamaz ve Sınırsız mesafeden vuracak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın en yeni nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın (ICBM) 2022'de konuşlandırılacağını söyledi.

Putin, "Sarmat, ağır kıtalararası balistik füzeyi başarıyla test ettik. Plana göre, ilk sistem yıl sonunda muharebe görevine başlayacak." dedi.

Sarmat füzesi, Nisan ayında testler için ateşlenmişti.

SARMAT KITALARARASI BALİSTİK FÜZE! SINIRSIZ MENZİL

NATO kodu adı SS-18, Satan olarak da bilinen eski Voyevoda sistemlerinin yerini alacak.

Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, Nisan ayında yaptığı açıklamada, 'Satan 2' olarak adlandırılan Sarmat'ın menzil ve savaş başlığı açısından sınıfının en güçlü füzesi olduğunu ileri sürdü.

Rogozin füzenin, mevcut tüm hava savunma sistemleri tarafından 'durdurulamaz' olacak şekilde tasarlandığını iddia etti.

Rogozin, Sarmatların Voyevodas'tan çok daha hızlı olduğunu ve "neredeyse sınırsız mesafeden hedefleri vurabileceğini" de belirtti.