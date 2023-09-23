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Savunma

Sarsılmaz ABD'deki TRIGGRCON Firearms fuarında yerini aldı

Sarsılmaz, ABD'de düzenlenen 2023 TRIGGRCON Firearms fuarında yerini alarak fuarda en yeni ürünlerini tanıtıyor.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 17:53 - Güncelleme:
Sarsılmaz ABD'deki TRIGGRCON Firearms fuarında yerini aldı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sarsılmaz, dün başlayan ve yarın sona erecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kansas'ta düzenlenen TRIGGRCON (Taktik Araştırma, İnovasyon ve Ateşli Silah Ekipmanı İnceleme Fuarı) ateşli silahlar fuarında yerini aldı.

Etkinliğin ilk iki gününde Sarsılmaz ürünlerinin sergilenmesinin ardından katılımcılar, etkinliğin son gününde Sarsılmaz'ın silahlarıyla atış deneyimi yaşayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarsılmaz ABD Satış Başkan Yardımcısı Jacob Phair, bu etkinliği sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "TRIGGRCON, Midwest'in halka açık en büyük silah fuarıdır. Sarsılmaz yeni ve yenilikçi ürün serisini tanıtmak için bu fuarda hazır." ifadelerini kullandı.

Bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün yelpazesine sahip olduğu aktarılan Sarsılmaz, fuarın son gününde ABD'li bireysel kullanıcıların ilgisini çeken ürünleriyle atış deneyimi de yaşatacak.

SARSILMAZ, FUARDAKİ ATIŞ ŞAMPİYONASINDA YER ALACAK

Fuarın son gününde düzenlenecek atış şampiyonası ise ABD'de ilgiyle takip edilen bir etkinlik olma özelliğini taşıyor. Fuarın bu bölümüne Sarsılmaz adına 18 yaşındaki Renee Ench ve emekli SWAT mensubu Tony Sentmanat katılacak.

Ench, 5 kez FL SASP şampiyonluğu, 4 kez Ulusal SASP'ta gümüş madalya ve 2023 Optik Tabanca Ulusal SASP Şampiyonluğu elde etmiş genç bir sporcu. Ench'in 2023 Optik Tabanca Ulusal SASP Şampiyonluğu'nu elde ederken kullandığı ateşli silahlar arasında Sarsılmaz K12 Sport ve SAR9 Sport Gen3 yer alıyor.

22 yılı aşkın deniz piyadesi olarak görev yapmış emekli SWAT mensubu Tony Sentmanat ise karma dövüş sanatları alanındaki deneyimlerinin yanı sıra 20 yıldan uzun bir süredir ateşli silahlar eğitmenliği de yapıyor.

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