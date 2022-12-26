Şaşırtan F-35 kararı! Resmen duyuruldu

ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Aralık'ta bir F-35'in iniş sırasında düşmesi sonrasında Washington uyardı, İsrail harekete geçti.

İsrail elindeki 33 F-35 savaş uçağından 11'inin inceleneceğini açıkladı.

Bu uçakların hangara çekildiği duyuruldu, diğer 22 uçağın neden incelemeye alınmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Temmuz ayında da ABD ve İsrail, F-35'lerin fırlatma sistemlerindeki bir sorun nedeniyle bütün eğitim uçuşlarını durdurmuştu.

ABD'DE F-35 SAVAŞ UÇAĞI İNİŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin Teksas eyaletinde Fort Worth Müşterek Hava Üssünde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında düştü.

Pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

Sosyal medyaya çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor.

F-35 UÇAKLARI SIK SIK TEKNİK ARIZALARI İLE GÜNDEME GELİYOR

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükûmetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin'in uçağı olduğunu ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi.

Ryder, pilotun durumunun iyi olduğunu kaydetti.

F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere'ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü.