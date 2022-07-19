ASELSAN'ın Savunma Sistem Teknolojileri ile Mikroelektronik, Güdüm Elektro-Optik sektör başkanlıklarının ürünlerde kullanılan ve millileştirilme çalışmaları kapsamına alınan Sayısal Manyetik Pusula, Anova Ar-Ge Teknolojileri tarafından yerli olarak geliştirildi.

Anova Ar-Ge Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Volkan Palaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN ile yaptıkları stratejik iş birliği anlaşması doğrultusunda şirketin yürüttüğü millileştirme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Palaz, ortaya koydukları çalışmalarla "Son 3 Yılda En Fazla Ürün Millileştiren Stratejik Ortaklar" kategorisinde ASELSAN'dan ikincilik ödülü aldıklarını ifade etti.

ASELSAN'ın talebi doğrultusunda bugüne kadar esnek mermi yolu, askeri fan, AC/DC ve DC/DC çeviricileri millileştirdiklerini belirten Palaz, 2019'da yine ASELSAN'ın isteği üzerine Sayısal Manyetik Pusula'ya yönelik çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Palaz, kara ve deniz platformlarında yoğun olarak kullanılan ve yurt dışından temin edilen Sayısal Manyetik Pusula'nın yerli muadili ile platform bazlı testlere başlandığını bildirdi.

Volkan Palaz, yurt dışı bağımlılığı sonlandırdıkları ürünlerle aynı zamanda önemli ihracat başarıları yakaladıklarına işaret ederek, "Türkiye'de sektördeki tüm ana yüklenicilerle yakın iş birliği halindeyiz. Türkiye'de oluşturduğumuz altyapımız, kalitemiz, sistemimizle ürünlerimizi yurt dışına taşımak istiyoruz. Bunun çalışmaları başladı. Sayısal Manyetik Pusula ve benzeri yeni ürünlerimizle ihracat hedefimizi büyütüyoruz." dedi.

"HEDEFİN YERİNİ SÖYLÜYOR"

Anova Ar-Ge Teknolojileri Elektronik Tasarım Müdürü İbrahim Altunsoy, yürüttükleri çalışmalar sonunda ortaya sadece 25 gram ağırlığa sahip, yüksek teknolojiye dayalı, kilogram değeri yaklaşık 80 bin doları bulan bir ürün çıktığını söyledi.

KİLOGRAM DEĞERİ 80 BİN DOLAR

Sayısal Manyetik Pusula'nın elektro-optik gözetlemenin, işaretlemenin yapıldığı dürbün tipi tüm ürünlerde yer aldığını ifade eden Altunsoy, şöyle konuştu:

"Sayısal Manyetik Pusula, bir elektro-optik sistemle baktığınızda, baktığınız yerin manyetik kuzeye göre neresi olduğunu, yani hedefin yerini söylüyor. Silah ve atış kontrol sistemleri de bu sistem sayesinde konumlamayı yapabiliyorlar. İnsansız hava ve kara araçlarında da kullanılıyor. İlk aşamada sabit sistemlerde kullanılan ürünü geliştirdik ama hareketli ürünlerin ihtiyacına yönelik ürün de yol haritamızda. Kabiliyetleri artan ürünlerle bir ürün ailesi oluşturacağız. 80 bin dolar temel ürünün kilogram fiyatı, ardından gelecek ürünlerin katma değeri çok daha yüksek olacak.

Ürün, dünyanın manyetik alan şiddetini ve yönünü ölçüyor. Manyetik kuzeye göre yere paralel bir sistemde nereye baktığımızı öğreniyoruz. Bunu da 0,25 derece gibi yüksek hassasiyetle sağlıyoruz. Aynı zamanda ivme ölçerleriyle de yükseliş ve yatış açısında yaptığınız dereceleri 0,1 derece hassasiyetle söylüyor. Bu sayede gözetleme, hedefleme, atış kontrol görevleri yüksek hassasiyetle yapılıyor ve hata oranları düşüyor. 31x33x13,55 milimetre gibi bir kibrit kutusundan küçük boyutlarda sahip. Güç tüketimi de 200 milivat civarında. Küçük, hafif ve düşük güç tüketimi, üzerinde yer aldığı sistemden doğan şoklara ve etkilere karşı dayanıklılık gibi son derece zorlayıcı şartların bir arada sunulduğu bir ürün. Dünyadaki üretici sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor, oldukça az."

YABANCIDA ÜRETİM DURDU, YERLİ SERİ ÜRETİME HAZIR

Sayısal Manyetik Pusula için öz kaynaklarla yola çıktıklarını, sonrasında TÜBİTAK desteği aldıklarını ve toplamda 30 binden fazla adam/saatlik mühendislik çalışmasıyla ürün geliştirme sürecini başarıyla tamamladıklarını dile getiren Altunsoy, "Ürünlerin kullanılacağı sistemlere entegrasyon ve doğrulama aşamasındayız. Bir yandan da seri üretim ve kalibrasyon altyapısına yönelik yatırımları gerçekleştirdik. Seri üretime hazırız, sadece talebe göre üretim sayılarını artırmamız gerekebilir." dedi.

İlk olarak ASELSAN'ın Doruk Elde Taşınabilir Elektro-Optik Sensör Sistemi gibi entegrasyon anlamında çeşitli zorluklar barındıran bir ürüne adaptasyon çalışmaları yaptıklarını anlatan Altunsoy, bunu diğer ASELSAN ürünlerinin izleyeceğini belirtti. İbrahim Altunsoy, şunları kaydetti:

"Yalnızca ASELSAN'ın binlerce ürününde yer alan bir cihaz. Mevcut ürünlerdeki bakım-onarım ihtiyaçlarının karşılanması, yeni sistemlerin ihtiyaçlarının karşılanması, daha gelişmiş ürünlerin geliştirilebilmesi açısından bu alanda yerli bir ürün olması son derece stratejik. Sektörde farklı şirketler de ASELSAN'la aynı ürünü kullanıyor. Yerli Sayısal Manyetik Pusula sahip olduğu özelliklerle mevcut ürünün yerini alacak ve bu alandaki bağımlılığı sonlandıracak.

Millileştirme çalışmaları kapsamında bu ürünü listeye ekleyen ekibe teşekkür etmek gerekiyor. 3 yıllık çalışma sonunda yerli ürüne ulaştık. Şu an yurt dışından temin edilen ürünün üretimi durduruldu ve tedarik edilemiyor. Bu karar vaktinde verildiği için de yerli ürünümüz hazır. İhracat konusunda da iddialıyız. Bu alanda dünyada yaygın olarak kullanılan ürünle rekabet edip, onun yerini alabilecek durumdayız. Dahası sistem üreticileriyle tasarım aşamasında bir araya gelip hızlı ilerleyebileceğiz."