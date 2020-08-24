Savaş çanları çalıyor! Hindistan Çin'i tehdit etti: Askeri cevap verilecek

star.com.tr 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:45

Hindistan ile Çin arasındaki sınır gerilimi devam ediyor. Sınıra asker yığan iki ülke, müzakereler yoluyla henüz bir çözüm bulmuş değil.



Bipin Rawat'ın, Hindustan Times'ta yer alan açıklamasına göre, sınır hattındaki sıkıntıların farklı nedenlerle hala devam ediyor. Rawat, savunma hizmetlerinin, bu tür sıkıntıları gözetlemek, izlemek ve gerektiğinde ihlallere müdahale etmekle görevli olduğunu hatırlattı.

Rawat açıklamasında, 'Bu tür faaliyetleri barışçıl bir şekilde çözmek ve izinsiz girişleri önlemek için devletin politikasının benimsiyoruz. Kontrol hattı boyunca düzeni yeniden tesis etmeye yönelik tüm çabalar başarısız olursa, savunma hizmetleri her zaman askeri harekata hazırlıklıdır.' ifadeleriyle Çin'i tehdit etti.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, geçen hafta Hindistan-Çin Sınır İşleri İstişare ve Koordinasyon Çalışma Mekanizmasının (WMCC) 18. toplantısından sonra, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, CDS Generali Bipin Rawat ve üç yetkiliyle Ladakh durumunu tartışmak üzere bir araya geldi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde, hükümetin sınır anlaşmazlığını çözmek için askeri düzeyde daha fazla görüşme yapmaya karar verdiği öne sürüldü. Görüşmelerin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, Kolordu Komutanı ve Tümen Komutanı düzeyinde görüşmeler yapılabileceği belirtildi.

Hindistan'ın iddialarına göre Pangong Tso'da gözlem noktası 1'den gözlem noktası 8'e kadar işaretlenmiş bazı noktalarda devriye gezmek isteyen Hindistan birlikleri, Çin askerleri tarafından engelleniyor.

Bu tür engellemelerin ardından, Pangong Tso'da ve Gogra-Hot Springs bölgesinde askeri konuşlandırmalar yapıldı. Depsang'daki Çin birlikleri, 8 Ağustos'taki Tümen Komutanı seviyesindeki görüşmelerde tartışılan bölgelerden geri çekilmeyi reddetti.

Bu arada Hindistan, savaş uçakları ve çeşitli mühimmatlarla Kontrol Hattına asker yığmayı planlıyor.

Hint ordusu ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri, mayıs ayının ilk haftalarından bu yana, Kontrol Hattı boyunca farklı noktalarda gerilim yaşıyor. 15 Haziran'da 20 Hintli askerin öldürüldüğü çatışmanın ardından, iki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

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