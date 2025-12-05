İSTANBUL 19°C / 11°C
Savunma

Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yunanistan: Türkiye işte bu yüzden KIZILELMA'yı üretiyor

Türkiye'nin Mavi Vatan için yoğun bir çalışma içinde olduğunu ifade eden Yunan basını, Ankara'nın Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de donanmanın ihtiyaçlarını farklı noktalarda aynı anda karşılayabilecek askeri deniz araçları inşa etmeye başladığını bildirdi. Haberde, bu durumun Yunanistan için büyük endişe kaynağı olduğu belirtilirken, Atina'nın hava ve denizde Türkiye'ye karşı koyabilmek için atılım göstermesi gerektiği aktarıldı. Haberde, Yunanistan'ın ABD'den alacağı F-35 ve F-16'lara Türkiye'nin cevabının ise KAAN, Eurofighter ve KIZILELMA ile olduğu vurgulandı. Baykar üretimi KIZILELMA'ya ise özellikle dikkat edilmesi gerektiği dile getirildi.

5 Aralık 2025 Cuma 21:15
Savaş gemilerimiz dillerinden düşmüyor! Yunanistan: Türkiye işte bu yüzden KIZILELMA'yı üretiyor
Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Pentapostagma internet sitesinde yer alan haberde Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda yoğun bir savaş gemisi üretimi içinde olduğu aktarıldı. Bu durumun Yunanistan için endişe kaynağı olduğu aktarılan haberde, 'Türkiye'nin gemi inşa çılgınlığına karşı Yunanistan'ın hava üstünlüğünü' elinde tutması gerektiği dile getirildi.

Haberde, "Mavi Vatan'a hizmet etme azmiyle hareket eden Türkler, Ege ve Güneydoğu Akdeniz'e hakim olma yolunda donanmalarına sürekli gemiler inşa edip teslim ediyor" denildi.

YUNANİSTAN'IN UYKULARINI KAÇIRAN O ÇALIŞMA

Türkiye'nin şu anda İstanbul'daki bir tersanede 7 İstif sınıfı fırkateyn, 6 Hisar sınıfı devriye gemisi, amfibi destek gemisi TCG Anadolu için 8 çıkarma gemisi, 6 denizaltı, bunlardan 5'i Reis sınıfı ve 1'i Milden sınıfı olmak üzere, Milden-1, 1 Milli hızlı hücum botu, 1 mayın tarama gemisi, 1 TF-2000-1 TF-2000 sınıfı muhrip olmak üzere toplam 31 askeri deniz aracı inşa ettiği vurgulandı.

DENİZDE YENİLGİYİ KABUL ETTİLER

Tüm bu çalışmaların Yunanistan için büyük endişe kaynağı olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin bu girişimlerine karşı Atina'nın hava üstünlüğünü lehine çevirmesi gerektiği aktarıldı.

Yunanistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan 38 F-16 Block 50 uçağının F-16 Viper seviyesine yükseltilmesinin planlandığı belirtilen haberde, F-35 savaş uçakları ile birlikte havada üstünlüğün sağlanması gerektiği vurgulandı.

KIZILELMA'YA ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yunanistan'ın denizlerde etkisinin zayıf olduğu gözler önüne serilen haberde Atina'nın F-16 ve F-35 hamlelerine karşılık ise Türkiye'nin Eurofighter, KAAN ve KIZILELMA ile karşılık vereceği belirtildi.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olmasına atıf yapılırken, Yunan Hava Kuvvetlerinin KIZILELMA'ya ise özellikle dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi.

