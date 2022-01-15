Savaş gemisi DDG(X) yüzünü gösterdi! İnanılmaz benzerlik alay konusu oldu

star.com.tr 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:07 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:08

ABD Donanması uzun zamandır, en eskisi 1991'de hizmete giren eskiyen Arleigh Burke sınıfı muhriplerini değiştirmenin bir yolunu arıyordu. 2010'da iptal edilen CG(X) programı bunu hedefliyordu, ancak yıllarca süren kafa karışıklığı sayesinde Donanmanın gelecek nesil savaş gemisi için, ortaya bir şey çıkmadı.

Çarşamba günü Arlington, Virginia'daki Yüzey Donanma Birliği (SNA) Ulusal Sempozyumu'nda, böyle bir gemi için olası bir tasarım sergilendi. Açıklamanın, yeni nesil savaş gemisi DDG(X) için bazı tüyolar vermek istediği kesin.

Öte yandan bir benzerlik, bazı uzmanların oldukça dikkatini çekti.

İRONİK: DDG(X) ÇİN'İN TYPE 055 GEMİSİNE İNANILMAZ DERECEDE BENZİYOR

Tasarımı gören bazı uzmanlar, DDG(X) destroyerinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) tarafından kullanılan Type 055 füze kruvazörüyle çarpıcı yüzeysel benzerliklerini hemen fark etti.

Tasarımı yorumlayanlar gövdesinin şekli, soğanlı bir çıkıntıya sahip pruvasını ve baş kasarasını ve direğinin ve üst yapısının şeklinin Çin savaş gemisine benzediğini ileri sürdü.

Durumu ironikleştiren ise, ABD'nin helikopterler, savaş uçakları, AWACS uçakları ve diğer savaş teçhizatını çalmakla suçladığı Çin'in, gemi tasarımına benzer bir tasarım yapması oldu.

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