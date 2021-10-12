Savaş kapıda mı? Çin ordusu çıkarma görüntülerini paylaştı

star.com.tr 12 Ekim 2021 Salı 11:09 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 11:10

Çin'in 'benim toprağım' dediği ancak, ABD'nin de desteğiyle bağımsızlık iddiasını daha yüksek sesle dile getiren Tayvan'la gerilimi had safhaya ulaştı. Gerilimin ortasında gelen 'çıkarma tatbikatı' görüntüleri ise, hem Tayvan'a gözdağı verdi hem de 'yaklaşan bir savaşın' provası olarak nitelendirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Pazartesi günü Weibo hesabından, askerlerin dalgalar halinde çıkarma yaparak sahili ele geçirme tatbikatını gösteren bir video yayınladı.

Videoda, askerlerin hücum botları kullanarak sahile hücum ettiği, dikenli telleri ve diğer engelleri aştığı, kumda hendekler kazdığı ve bir ormanda çatışmaya girdiği görüntüler yer aldı.

PLA'ya göre tatbikatlar, Çin anakarasının Tayvan'a en yakın kısmı olan Fujian eyaletindeki bir bölgede gerçekleştirildi. Görüntülerin tarihi verilmeden 'son günlerde' ifadesi kullanılsa da, açık gökyüzü ve sakin deniz, videonun Pazartesi günü olmadığını gösteriyor. Çünkü söz konusu bölge şu anda, adanın güneyinden geçen tropikal Kompasu fırtınasından gelen rüzgar ve yağmurdan etkileniyor.

Fujian, Çin'in egemen topraklarının bir parçası olarak gördüğü, ancak 1949'da Komünistlere karşı iç savaşı kaybettikten sonra geri çekilen milliyetçiler tarafından yönetilen bir ada olan Tayvan adasından sadece 180 kilometre uzaklıkta.

Pazar günü Tayvan, Ulusal Günü kutlamak için zırhlı araçlar, savaş jetleri ve füzelerle bir askeri geçit töreni düzenledi. Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen de bir konuşma yaparak, "Kimse Tayvan'ı Çin'in bizim için çizdiği yola girmeye zorlayamaz. Ne kadar çok başarırsak, Çin'den gelen baskı o kadar artar. Düşüncesiz hareket etmeyeceğiz. Ancak, Tayvan halkının baskıya boyun eğeceği konusunda kesinlikle bir yanılsama olmaması gerekiyor." dedi.

Ing-wen'in sözlerinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Cumartesi günü yaptığı, "Anavatanın tamamen yeniden birleştirilmesine ilişkin tarihi görev, yerine getirilmeli ve kesinlikle yerine getirilecek." konuşmasını takip etti.

Cinping ayrıca, Tayvan'daki bağımsızlık iddiasını, 'bölücülük ve vatanı yeniden birleştirmenin önündeki en gizli tehlike' olarak niteledi.

TAYVAN MESELESİ

Japonya'nın 1895 yılındaki savaşta Çin'i yenilgiye uğratarak el koyduğu Tayvan Adası'ndan, mağlubiyetle ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası çekildi. Savaş sonrası Çin'de, komünistlerle milliyetçiler arasında iç savaş başladı. 1949 yılında Mao Zedong öncülüğündeki Çin Komünist Partisi'nin iktidarı almasıyla, Milliyetçi Parti yanlıları kaçarak Tayvan Adası'na sığındı. Komünist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya kaçan milliyetçiler 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini savunurken, Komünist Parti Tayvan'ı ülkenin özerk bir bölgesi olarak görmeye devam etti.

Ülkede ortaya çıkan iki farklı siyasi otoritenin neden olduğu gerilim ve karmaşa 1971'deki Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla yeni bir boyut kazandı. BM siyasi otorite olarak tanıdığı Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yerine siyasi otorite olarak Çin Halk Cumhuriyetini tanıma kararı aldı. Karar sonrası Tayvan, bağımsızlık arayışını dönemsel farklılıklarla sürdürdü. 2005 yılında Çin Ulusal Kongresi'nin yürürlüğe koyduğu 'ayrılma/bölünme karşıtı kanun' (Anti-secession Law) ile Tayvan'a karşı sürdüreceği tutumu açık bir şekilde ortaya koydu.

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